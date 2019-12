La metà Oscura, Alex Ross Perry alla regia del nuovo adattamento

Di Federico Boni mercoledì 11 dicembre 2019

Bis cinematografico per The Dark Half di Stephen King.

Ancora Stephen King. Hollywood continua a saccheggiare il maestro dell'horror, dopo il boom di It e il deludente Doctor Sleep, grazie ad un nuovo adattamento de La metà Oscura, romanzo del 1989 già portato in sala da George A. Romero nel 1993, con Timothy Hutton, Amy Madigan e Michael Rooker protagonisti.

In questo caso la MGM ha affidato l'operazione al 35enne Alex Ross Perry, regista di Queen of Earth e Her Smell. La trama del romanzo ruotta attorno a Thad Beaumont, scrittore di successo che per anni ha pubblicato romanzi con lo pseudonimo di George Stark: storie violente e di successo, che lo hanno reso ricco e famoso. Ora può finalmente scrivere con il vero nome, ma non sa che la figura di Stark, la sua metà oscura, non intende affatto sparire: più viva e spietatata che mai, diventa una macchina di morte che distrugge quanto incontra sulla strada che conduce al suo creatore. Per difendersi da questa orribile minaccia, Thad dovrà spingersi negli angoli più inquietanti della sua mente...

Perry, da quel che si sa, reinventerà la storia rispetto all'adattamento di Romero, che fece flop in sala, tanto di critica quanto di pubblico.

Fonte: Comingsoon.net