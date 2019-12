Matrix 4 e The Flash, la Warner annuncia le date d'uscita

Di Federico Boni mercoledì 11 dicembre 2019

Matrix 4 sfiderà John Wick 4.

La Warner ha svelato la data d'uscita di Matrix 4, al momento senza titolo, in sala a partire dal 21 maggio del 2021. Lana Wachowski, co-creatrice della trilogia originale, dirigerà il tutto, con Keanu Reeves, Yahya Abdul-Mateen II, Carrie-Anne Moss, Neil Patrick Harris e Jada Pinkett Smith sul set. Incredibile ma vero, Matrix 4 andrà a scontrarsi con John Wick 4. Ovvero Keanu Reeves vs. Keanu Reeves, a meno che la Lionsgate non cambi la data d'uscita del suo film.

Ma non è finita qui. Lo studios ha svelato anche la release di The Flash, al cinema dal 1 luglio 2022. Mattatore Ezra Miller, visto in un cameo nel 2016 in Batman v Superman: Dawn of Justice e successivamente in Justice League.

Matrix 4 ha fatto suo lo slot un tempo assegnato ad Akira di Taika Waititi, sospeso a tempo indeterminato quando il regista di JoJo Rabbit si è impegnato per la regia di Thor 4. La Warner Bros. ha poi anticipato il reboot di Mortal Kombat di sei settimane: dal 15 gennaio 2021 al 21 agosto 2020.

Fonte: HollywoodReporter