Amiche in Affari: trailer italiano della commedia con Selma Hayek e Rose Byrne

Di Pietro Ferraro giovedì 12 dicembre 2019

Amiche in Affari: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Miguel Arteta nei cinema americani dal 10 gennaio 2020.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

20th Century Fox ha reso disponibile un primo trailer di Amiche in Affari (Like a Boss), una nuova commedia con un cast tutto al femminile guidato da Rose Byrne (Le amiche della sposa), Tiffany Haddish (La scuola serale) e Selma Hayek (Come ti ammazzo il bodyguard). Il film segue due amiche (Hayek e Haddish) che iniziano un'attività di cosmetica che ha un tale successo da attirare l'attenzione di una grossa azienda.

La trama ufficiale:





Le migliori amiche Mia e Mel (Tiffany Haddish e Rose Byrne) stanno vivendo la loro vita al meglio gestendo la propria azienda di cosmetici che hanno costruito da zero. Sfortunatamente sono finanziariamente poco abili e la prospettiva di una grande offerta di acquisto da parte di un noto titano dell'industria cosmetica, Claire Luna (Salma Hayek), si rivela troppo allettante per lasciarsela scappare, mettendo a repentaglio l'amicizia di lunga data di Mel e Mia.

Il cast del film è completato da Billy Porter, Jennifer Coolidge, Ari Graynor, Natasha Rothwell, Jessica St. Clair e Karan Soni.

"Amiche in affari" è diretto da Miguel Arteta (Una fantastica e incredibile giornata da dimenticare) da una sceneggiatura di Sam Pitman e Adam Cole-Kelly. Il film arriva nei cinema nel 2020.