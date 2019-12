Uscite al Cinema: i film da non perdere a Gennaio 2020

Di Pietro Ferraro martedì 17 dicembre 2019

Scopriamo insieme i film in uscita a Gennaio 2020.

Va chiudendosi un 2019 ricco di uscite, successi e anche qualche flop, ma dal 1° gennaio 2020 riparte la programmazione cinematografica e l'anno nuovo comincia con Tolo Tolo, il nuovo film di Checco Zalone, recentemente promosso con un video musicale ufficiale dal titolo "Immigrato". Purtroppo il video non ha incluso alcuna immagine del film, ma la trama ufficiale racconta di un italiano che si ritrova suo malgrado a sperimentare in prima persona tutte le difficoltà di coloro che dall'Africa intraprendono il viaggio della speranza verso le coste italiane.

Altre uscite di gennaio vedono il ritorno di Will Smith e Martin Lawrence ancora insieme per Bad Boys for Life, terzo film del franchise action lanciato nel 1995 da un allora esordiente Michael Bay; il biopic su Judy Garland con una Renée Zellweger da Oscar e il ritorno di Robert Downey Jr. nei panni del Dottor Dolittle dopo l'eroica e tragica uscita del suo Iron Man dall'Universo Cinematografico Marvel.

1° Gennaio

Tolo Tolo



Il nuovo film scritto, diretto e interpretato da Checco Zalone è pronto a sbancare il box-office italiano. La stringata sinossi ufficiale recita: "Non compreso da madre patria, Checco trova accoglienza in Africa. Ma una guerra lo costringerà a far ritorno percorrendo la tortuosa rotta dei migranti. Lui, Tolo Tolo, granello di sabbia in un mondo di cacao".





2 Gennaio

Sorry We Missed You



Il ritorno del regista britannico Ken Loach per un dramma familiare narrato sullo sfondo del crack finanziario del 2008.

Hammamet

Gianni Amelio racconta il politico Bettino Craxi supportato da un Pierfrancesco Favino trasformista nei panni del segretario del Partito Socialista Italiano.

Piccole Donne



La regista Greta Gerwig dopo il delizioso Lady Bird riporta sullo schermo il classico letterario di Louisa May Alcott con un cast che vede Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh ed Eliza Scanlen nei panni delle sorelle March.

City of Crime



Chadwick Boseman protagonista di Black Panther e i fratelli Russo registi di Avengers: Endgame, qui in veste di produttori, fanno squadra per City of Crime (21 Bridges nella versione originale), un thriller poliziesco ad alta tensione diretto da Brian Kirk (Il trono di spade).

18 Regali

Ispirato alla commovente storia vera di Elisa Girotto, la donna che ha commosso il mondo lasciando "18 regali" per i futuri compleanni della figlia quando ha scoperto di avere poco tempo per vederla crescere. Francesco Amato dirige Vittoria Puccini, Benedetta Porcaroli e Edoardo Leo.

Sulle ali dell'avventura



Il regista di Belle & Sebastien torna sul grande schermo con un film, ispirato alla storia vera di Christian Moullec, soprannominato "birdman", per aver dedicato la sua vita ad allevare oche orfane e per aver letteralmente “volato” con loro.

16 Gennaio

Jojo Rabbit



Il regista di Thor: Ragnarok e Vita da vampiro mette in scena una surreale satira sul nazismo vestendo i panni di un Hitler amico immaginario di un ragazzino tedesco. Il film ha vinto il Festival di Toronto e punta agli Oscar.

The Lodge



Due ragazzini che hanno appena perso la madre e la giovanissima nuova compagna del loro padre si ritrovano bloccati per le vacanze di Natale in un isolato chalet di montagna durante una tempesta di neve mentre su di loro incombe un'oscura e intangibile presenza. Il film è diretto da Veronika Franz e Severin Fiala, registi dell’acclamato Goodnight Mommy.

Judy

Una intensa Renée Zellweger in odore di Oscar interpreta questo biopic ispirato alla figura di Judy Garland, attrice, cantante e ballerina statunitense, nota al grande pubblico soprattutto per l'interpretazione di Dorothy ne Il mago di Oz e per l'iconico brano "Somewhere Over The Rainbow".

17 Gennaio

Me contro Te - La Vendetta del Signor S



Luì e Sofì, un duo di giovani youtuber amatissimi dai bambini, approdano al cinema con il loro primo film in cui cercheranno di fermare il malvagio e misterioso Signor S e il suo piano per diventare il padrone del mondo.

23 Gennaio

1917

Sam Mendes, il regista premio Oscar di Skyfall, Spectre e American Beauty, porta al cinema la sua singolare visione dell’anno cruciale della prima guerra mondiale, il 1917.

Bad Boys For Life



I poliziotti e "cattivi ragazzi" Mike Lowrey (Will Smith) e Marcus Burnett (Martin Lawrence) fanno squadra per la terza volta allo scopo di fermare un boss della mafia rumena che li bracca per vendicare la morte di suo fratello.

Un Figlio di Nome Erasmus



Luca e Paolo tornano al cinema in un film corale che racconta del viaggio in Portogallo di quattro amici quarantenni alla ricerca di un figlio concepito in gioventù, e che potrebbe essere figlio di uno di loro. Il cast del film include anche Ricky Memphis, Daniele Liotti, Filipa Pinto e Carol Alt.

47 Metri - Uncaged



Dopo il successo del thriller con squali 47 Metri, arriva un sequel che dilata la tensione e amplia l'ambientazione: da una gabbia per squali bloccata sul fondo marino si passa ad una labirintica città sommersa i cui meandri sono popolati da una delle più feroci e aggressive specie di squali.

Doraemon - Nobita alla scoperta della Luna



39° film d'animazione con protagonista il "gatto spaziale" Doraemon. Dopo il film in CG si torna all'animazione tradizionale con Nobita e Doraemon stavolta alle prese con una colonia di conigli che vivono sulla Luna.





30 Gennaio

Dolittle

Dopo aver interpretato due icone dell'immaginario del calibro di Sherlock Holmes e Iron Man, l'attore Robert Downey Jr. si cimenta con un altro dei personaggi più longevi della letteratura, il Dottor Dolittle, medico che dedica la sua intera vita a curare animali, con i quali può parlare nella loro lingua. Dai produttori di Alice in Wonderland e Maleficent.

Odio L'estate



Aldo Giovanni e Giacomo tornano al cinema con una storia di convivenza forzata. Tre famiglie prenotano inavvertitamente la stessa casa per le vacanze estive e per non buttare via le agognate ferie si ritrovano a condividere tutto, anche l'antipatia reciproca.

Il Diritto di Opporsi



Una potente storia vera su un giovane avvocato idealista (Michael B. Jordan) fresco di Laurea ad Harvard che decide di difendere un condannato alla pena di morte (Jamie Foxx). Si rivelerà un'impresa titanica contro un razzismo non così latente e un sistema che rema contro l'assoluzione nonostante l'evidente debolezza delle prove a carico.

Underwater

Un'ambientazione alla The Abyss, evidenti richiami ad Alien con una Kristen Stewart versione Ripley e qualcosa di poco amichevole che si è risvegliato dal fondo marino. Il cast di Underwater include anche la star francese Vincent Cassel e Jessica "Yu Li" Henwick, volto noto delle serie tv Iron Fist e Il trono di spade. Dirige William Eubank regista dell'intrigante thriller fantascientifico The Signal.