Dune: Oscar Isaac parla del nuovo film di Denis Villeneuve

Di Pietro Ferraro giovedì 12 dicembre 2019

L'attore Oscar Isaac fornisce un aggiornamento sull'atteso "Dune" di Denis Villeneuve in arrivo nei cinema nel 2020.

Quest'anno ricorrono i 35 anni del film Dune di David Linch nato dalle ceneri del progetto mai realizzato di Alejandro Jodorowsky, un'opera profondamente imperfetta, ma anche audace nel voler condensare, in quello che andrebbe preso come un prologo di poco più di due ore, ci riferiamo naturalmente alla versione per le sale, una delle opere più complesse e narrativamente corpose della fantascienza. Bisogna ammettere che visto oggi il "Dune" di Linch ha acquisito fascino con il trascorrere del tempo, e alcune recensioni dell'epoca paiono come spesso capita con il senno di poi un tantino esagerate nella loro stucchevole prosopopea oltranzista.

Dopo il sonoro flop di "Dune" al cinema ci vollero 16 anni prima che qualcuno decidesse di rimettere mano ad un adattamento, ma stavolta vista la difficoltà incontrata dal formato cinematografico si optò per una minsierie tv, Dune il destino dell'universo del 2000 che ebbe anche un sequel, I figli di Dune del 2003. Ora dopo il grande successo riscosso da Arrival e dal sorprendente Blade Runner 2049, il regista Denis Villenueve si cimenta con la saga di Frank Herbert e nel cast di talenti reclutati dal cineasta canadese c'è Oscar Isaac che è tra gli interpreti, nei panni dio Poe Dameron, di un'altra saga fantascientifica epocale, Star Wars, che il prossimo 18 dicembre arriverà nei cinema italiani con "L'ascesa di Skywalker". A proposito della saga di George Lucas, Villeneuve in una recente intervista ha descritto il suo "Dune" come uno "Star Wars per adulti".

Isaac che nel "Dune" di Villeneuve interpreta il Duca Leto Atreides, padre di Paul Atreides (Timothée Chalamet) e marito di Lady Jessica (Rebecca Ferguson), ha fornito al sito Entertainment Weekly un aggiornamento sul film.

Parlando con EW Isaac ha spiegato che il nuovo Dune è "una cosa del tutto diversa" sia rispetto all'adattamento di David Lynch del 1984 che alla miniserie tv del 2000.

Non potevo immaginare nessuno più adatto al tono dei romanzi originali di Frank Herbert di Denis. Ci sono alcune cose che sono - per mancanza di una parola migliore - da incubo per chi guarderà...C'è proprio questo tipo di elemento brutalista. È scioccante. È spaventoso. È molto viscerale. E so che sicuramente tra me e Denis e Chalamet e Rebecca Ferguson come unità familiare, ne abbiamo davvero cercato l'emozione. Sono molto emozionato. Penso che sia bello sentirsi cool, unico e speciale.

L'impressionante cast di "Dune" include anche Jason Momoa, Zendaya, Josh Brolin, Dave Bautista, Charlotte Rampling, Javier Bardem, Stellan Skarsgård e David Dastmalchian. Il film arriverà nei cinema il 18 dicembre 2020.

Fonte: Collider