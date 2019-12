100 film da vedere assolutamente prima di morire secondo Cineblog

Di Antonio M. Abate sabato 14 dicembre 2019

Dove proponiamo cento film (più dieci) che consideriamo imperdibili. Non sono gli unici, infatti è una lista concepita per aiutare ad orientarsi

La lista qui di seguito, non una classifica (mi raccomando!), ha senz'altro un suo valore, che tuttavia non va assolutizzato manco per sbaglio. Cento film per oltre un secolo di Cinema è un gioco che obbliga a delle scelte dolorose, in alcuni casi persino infami. Tenderei ad interpretarla più che altro come un punto di partenza, una sorta di mappa che grossomodo guidi in merito a dove andare, purché, una volta arrivati a destinazione, ci si metta di buona lena ad esplorare per conto proprio. Il resto, ossia pensieri sparsi mentre compilavo questa lista, li trovate dopo i 110 titoli che vi proponiamo. Esatto, non 100, altra ragione per cui è opportuno prendere tutto ciò per quello che è.

100 FILM DA VEDERE

Viaggio nella Luna (1902), Georges Méliès

Cabiria (1914), di Giovanni Pastrone

Nascita di una nazione (1915), di David W. Griffith

Nanuk l'esquimese (1922), di Robert J. Flaherty

Preferisco l'ascensore! (1923), di Fred C. Newmeyer e Sam Taylor

Rapacità (1924), di Erich von Stroheim

La corazzatata Potëmkin (1925), di Sergej Ėjzenštejn

La madre (1926), di Vsevolod Pudovkin

Le avventure del Principe Achmed (1926), di Lotte Reiniger

Come vinsi la guerra (1926), di Buster Keaton

Aurora (1927), di Friedrich W. Murnau

Metropolis (1927), di Fritz Lang

L'uomo con la macchina da presa (1928), di Dziga Vertov

Freaks (1932), di Tod Browning

Scarface - Lo sfregiato (1932), di Howard Hawks

La guerra lampo dei Fratelli Marx (1933), di Leo McCarey

L'Atalante (1934), di Jean Vigo

Tempi moderni (1936), di Charlie Chaplin

La grande illusione (1937), di Jean Renoir

Olympia (1938), di Leni Riefenstahl

Via col vento (1939), di Victor Fleming

Quarto Potere (1941), di Orson Welles

I dimenticati (1941), di Preston Sturges

Il mistero del falco (1941), di John Huston

Vogliamo vivere! (1942), di Ernst Lubitsch

Roma città aperta (1945), di Roberto Rossellini

Narciso nero (1947), di Michael Powell ed Emeric Pressburger

Ladri di biciclette (1948), di Vittorio de Sica

Il terzo uomo (1949), di Carol Reed

Eva contro Eva (1950), di Joseph L. Mankiewicz

Il diario di un curato di campagna (1951), di Robert Bresson

Un americano a Parigi (1951), di Vincente Minnelli

Il piacere (1952), di Max Ophüls

Viaggio a Tokyo (1953), di Yasujirō Ozu

I racconti della luna pallida d'agosto (1953), di Kenji Mizoguchi

Senso (1954), di Luchino Visconti

I sette samurai (1954), di Akira Kurosawa

Il lamento sul sentiero (1955), di Satyajit Ray

Ordet (1955), di Carl Theodor Dreyer

Sentieri selvaggi (1956), di John Ford

La parola ai giurati (1957), di Sidney Lumet

Il settimo sigillo (1957), di Ingmar Bergman

La donna che visse due volte (1958), di Alfred Hitchcock

A qualcuno piace caldo (1959), di Billy Wilder

La condizione umana (1959-61), di Masaki Kobayashi

Fino all'ultimo respiro (1960), di Jean-Luc Godard

L'anno scorso a Marienbad (1961), di Alain Resnais

Lawrence d'Arabia (1962), di David Lean

La jetée (1962), di Chris Marker

La spada nella roccia (1963), di Wolfgang Reitherman

8½ (1963), di Federico Fellini

My Fair Lady (1964), di George Cukor

Au Hasard Balthazar (1966), di Robert Bresson

Blow-Up (1966), di Michelangelo Antonioni

Tempo di divertimento (1967), di Jacques Tati

Wavelength (1967), di Michael Snow

Josephine (1967), di Jacques Demy

Frank Costello faccia d'angelo (1967), di Jean-Pierre Melville

C'era una volta il West (1968), di Sergio Leone

2001: Odissea nello spazio (1968), di Stanley Kubrick

Il funerale delle rose (1969), di Toshio Matsumoto

Il braccio violento della legge (1971), di William Friedkin

Arancia Meccanica (1971), di Stanley Kubrick

Solaris (1972), di Andrej Tarkovskij

Le lacrime amare di Petra von Kant (1972) di Rainer Werner Fassbinder

Il padrino / Il padrino II (1972 e 1974), di Francis Ford Coppola

Belladonna of Sadness (1973), di Eiichi Yamamoto

L'enigma di Kaspar Hauser (1974), di Werner Herzog

Chinatown (1974), di Roman Polański

Una moglie (1974), di John Cassavetes

Nashville (1975), di Robert Altman

Salò o le 120 giornate di Sodoma (1975), di Pier Paolo Pasolini

Taxi Driver (1976), di Martin Scorsese

Il deserto dei Tartari (1976), di Valerio Zurlini

L'uomo che cadde sulla Terra (1976), di Nicolas Roeg

Quinto potere (1976), di Sidney Lumet

Zombi (1978), di George A. Romero

Alien (1979), di Ridley Scott

I predatori dell'arca perduta (1981), di Steven Spielberg

Fitzcarraldo (1982), di Werner Herzog

Blade Runner (1982), di Ridley Scott

Videodrome (1983), di David Cronenberg

Le notti della luna piena (1984), di Éric Rohmer

Thérèse (1986), di Alain Cavalier

Sul globo d'argento (1988 ma iniziato nel 1977), di Andrzej Żuławski

Una tomba per le lucciole (1988), di Isao Takahata

Essi vivono (1988), di John Carpenter

Città dolente (1989), di Hou Hsiao-hsien

Il cuoco, il ladro, sua moglie e l'amante (1989), Peter Greenaway

Society - The Horror (1989), di Brian Yuzna

A Brighter Summer Day (1991), di Edward Yang

Gli spietati (1992), di Clint Eastwood

Tre colori (1993-94), di Krzysztof Kieślowski

Ghost in the Shell (1995), di Mamoru Oshii

Il sapore della ciliegia (1997), di Abbas Kiarostami

Il grande Lebowski (1998), di Joel Coen

L'estate di Kikujiro (1999), di Takeshi Kitano

In the Mood for Love (2000), di Wong Kar-wai

Le armonie di Werckmeister (2000), di Béla Tarr

Mulholland Drive (2001), di David Lynch

La città incantata (2001), di Hayao Miyazaki

Arca russa (2002), di Alexander Sokurov

Oldboy (2003), di Park Chan-wook

Collateral (2004), di Michael Mann

Il petroliere (2007), di Paul Thomas Anderson

Paprika (2008), di Satoshi Kon

Il cavaliere oscuro (2008), di Christopher Nolan

The Tree of Life (2011), di Terrence Malick

Holy Motors (2012), di Leos Carax

Spring Breakers (2012), di Harmony Korine

APPUNTI

Manca Cantando sotto la pioggia, cui ho preferito il musical di Minnelli. Come si fa?

Di Hitchcock c'è solo Vertigo, eppure...

Gioventù bruciata e Mezzogiorno di fuoco sono gli anni '50.

Di cineasti come Murnau e Rohmer va visto tutto.

Di Kurosawa metto I sette samurai, ma forse che, per dire, La sfida del samurai (Yojimbo), film diverso, non sia altrettanto capitale?

Le commedie di Preston Sturges, Billy Wilder ed Ernst Lubitsch sono per lo più patrimonio ed esempi insuperati in troppi casi.

Per me Fino all'ultimo respiro non è il migliore di Godard, però in una lista del genere come si fa a non metterlo?

Si nota l'assenza di Stanley Donen.

Tagliata fuori tutta la British New Wave.

Film incredibili dell'Est Europa, tipo quelli di Miklós Jancsó, Kira Muratova e Jan Švankmajer.

Di segnalare Western non si finirebbe mai - uno per tutti, sia perché comunque grande, sia perché è di Leone.

Solo solo negli anni '70 Sidney Lumet ha fatto film come Serpico e Quel pomeriggio di un giorno da cani, entrambi con Al Pacino protagonista.

Su Herzog: avrei potuto, quanto agli anni '70, inserire Aguirre, furore di Dio, ma com'è come non è, trovo per certi versi più opportuna la menzione de L'enigma di Kaspar Hauser.

E di William Friedkin, vogliamo parlarne? Quanti ne dovrei infilare in questa lista?

Scelte controverse su alcuni registi, rispetto ai quali tenevo più al fatto che ci fossero, per poi scegliere per ciascuno un film che io preferisco ma non è necessariamente il migliore (è stato così nella maggior parte dei casi, non tutti).

Rispetto a quanto appena scritto nel punto precedente, stesso criterio ho addotato per i classici Disney (niente Pixar, me ne rendo conto).

Il contributo di Jonas Mekas, cineasta notevole e vlogger ante-litteram, non si discute. Ma io non so sceglierne uno (e non solo perché non li ho visti tutti).

Tutti quelli lasciati ingiustamente fuori perché questo genere di cose funziona così (male), in ordine sparso (oltre ai già citati): Theo Angelopoulos, Woody Allen, Luis Buñuel, Bernardo Bertolucci, Mauro Bolognini, Dario Argento, Elia Kazan, Alan Clarke, King Vidor, Josef von Sternberg, Cecil B. DeMille, Sam Peckinpah, Samuel Fueller, Shoei Imamura, Koji Wakamatsu, Jerry Lewis, Ida Lupino, Chen Kaige, Antonio Margheriti, Lucio Fulci, Mario Bava, Don Siegel, Milos Forman, Anthony Mann, Nagisa Ōshima, Manoel de Oliveira, Frank Capra, Elio Petri, Otto Preminger, Chantal Akerman, Glauber Rocha, Francesco Rosi, Robert Siodmak, François Truffaut, Shin'ya Tsukamoto, Jean-Marie Straub e Danièle Huillet, Raoul Walsh, Carlos Saura, Alan Parker, Youssef Chahine, Louis Malle, Ken Loach, Marco Ferreri, Paul Verhoeven, Raul Ruiz, Abel Ferrara, Robert Aldrich, Charles Vidor, Arthur Penn, Agnès Varda, Busby Berkeley e Michael Cimino. Da tutti questi, chi più chi meno, ho appreso qualcosa. Mi consola sapere che non se ne fanno/farebbero granché di questi sistemoni, che lasciano sempre il tempo che trovano.