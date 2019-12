Grease: reunion di John Travolta e Olivia Newton-John (foto)

Di Pietro Ferraro lunedì 16 dicembre 2019

John Travolta e Olivia Newton-John di nuovo insieme e nei costumi di "Grease" per un evento speciale.

Grease è senza dubbio uno dei migliori musical cinematografici di sempre con una colonna sonora di brani immarcescibili e un paio di scene che sono entrate nell'immaginario collettivo, ci riferiamo a quelle dei brani "You’re the One That I Want" nominato ad un Golden Globe e "Hopelessly Devoted to You" candidato ad un oscar, anche se il sottoscritto ha un debole per "Beauty School Drop Out" di Frankie Avalon.

In occasione di uno speciale evento per celebrare i 41 anni del film, John Travolta e Olivia Newton-John si sono calati di nuovo nei panni di Sandy Ollson e Danny Zuko immortalati da alcune immagini condivise su Instagram (via Screenrant).

"Grease - Brillantina" è uscito nel lontano 1978 e ancora fa furore con allestimenti in tutto il mondo, la prima versione italiana ha visto Lorella Cuccarini nei panni di Sandy. Nel 1982 è stato prodotto il sequel Grease 2, con un cast differente e nel 2016 è stato prodotto Grease: Live un remake tv del film originale del 1978, in entrambi i casi i risultati sono stati mediocri.