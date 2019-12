Stasera in tv: "Proprio Lui?" su Rai 2

Di Pietro Ferraro martedì 17 dicembre 2019

Rai 2 stasera propone "Proprio lui?", film commedia del 2016 diretta da John Hamburg e interpretata da James Franco, Bryan Cranston e Zoey Deutch.

Cast e personaggi

James Franco: Laird Mayhew

Bryan Cranston: Ned Flemming

Zoey Deutch: Stephanie Fleming

Megan Mullally: Barb Fleming

Griffin Gluck: Scotty Fleming

Keegan-Michael Key: Gustav

Cedric the Entertainer: Lou Dunne

Kaley Cuoco: Justine

Doppiatori italiani

Massimiliano Manfredi: Laird Mayhew

Stefano De Sando: Ned Fleming

Rossa Caputo: Stephanie Fleming

Roberta Greganti: Barb Fleming

Riccardo Suarez: Scotty Fleming

Alessandro Budroni: Gustav

Roberto Draghetti: Lou Dunne

Trama e recensione

Durante le vacanze Ned (Bryan Cranston), un padre iperprotettivo ma amorevole e la sua famiglia si recano a trovare la figlia a Stanford, dove Ned incontrerà il suo più grande incubo: il ben intenzionato ma socialmente imbarazzante fidanzato della figlia, il miliardario della Silicon Valley Laird (James Franco). Il puritano Ned pensa che Laird, che non ha assolutamente nessun filtro, sia un partito assolutamente inappropriato per la figlia. La rivalità tra i due e il livello di panico di Ned subiranno un escalation quando Ned si troverà sempre più tagliato fuori dall'affascinante mondo glamour dell'alta tecnologia e verrà a sapere che Laird è in procinto di chiedergli la mano della figlia.





Curiosità



Secondo Megan Mullally, il cast ha avuto libero accesso all'improvvisazione quanto desiderava e alla fine sono state girate 240 ore di film, ridotta a 90 minuti per il film finale.



La scena della camera da letto tra Megan Mullally e Bryan Cranston non era nella sceneggiatura originale, ma suggerita da Mullally durante le prove.



Molti dei dipinti nella casa di Laird sono stati realizzati dallo stesso James Franco che è un appassionato pittore e le sue opere d'arte sono presenti in molti dei suoi film. Vedi anche Facciamola finita (2013).



Il regista John Hamburg era professore dell'attore James Franco alla New York University.



James Franco ha disegnato tutti i tatuaggi del suo personaggio.



L'app sviluppata da Laird nel film - "Ape Assassins" - è disponibile su App Store per iPhone.



Questa sceneggiatura era originariamente intitolata "Aloha", con Ben Stiller nel ruolo di padre e Jonah Hill come fidanzato, ed era ambientata alle Hawaii. Dopo significative riscritture è diventata Proprio Lui?.



La casa dei Fleming si trova in Wisteria Lane dalla serie tv Desperate Housewives - I segreti di Wisteria Lane.



James Franco ha 17 anni più di Zoey Deutch.



Uno dei tatuaggi di Laird sul braccio destro è la runa nordica vichinga per "creazione". Sul braccio sinistro vicino al polso c'è la runa vichinga per "giovinezza".



Una volta Franco ha menzionato in un'intervista che l'idea di questo film è nata quando Jonah Hill usciva con la figlia di Dustin Hoffman. Aveva in programma di andare in vacanza con Hoffman e la sua famiglia ed era terrorizzato dal fatto che non sarebbe piaciuto a Hoffman. Così è nata l'idea del film



Il maglione natalizio che Lou Dunne indossa alla fine del film è lo stesso maglione che il personaggio di Joseph Gordon-Levitt indossava in Sballati per le feste! (2015), un film di Natale in cui James Franco ha avuto un piccolo ruolo.



Mentre Ned Fleming scorre le foto online di Laird appare una foto di Kristen Stewart.



Burnie Burns Youtuber e co-fondatore di Rooster Teeth appare nella scena della festa.



Toby Turner: il comico di YouTube "Tobuscus" appare come ospite alla festa di Natale di Laird.



Il film costato 38 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo 118.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore Theodore Shapiro (...e alla fine arriva Polly, Zoolander 2, Lo stagista inaspettato).



