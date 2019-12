Il mistero di Henry Pick: trailer italiano della commedia con Fabrice Luchini

Di Pietro Ferraro mercoledì 18 dicembre 2019

Il mistero di Henry Pick: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Rémi Bezançon nei cinema italiani dal 19 dicembre 2019.

Il 19 dicembre I Wonder Pictures porta nei cinema italiani Il mistero di Henry Pick, una nuova commedia francese tratta da un romanzo dello scrittore parigino David Foenkinos, diretta da Rémi Bezançon e con protagonista Fabrice Luchini.

In Bretagna c’è una singolare biblioteca dedicata ai manoscritti rifiutati dagli editori. È qui che una giovane editor scova un testo destinato in pochissimo tempo a diventare un bestseller. L’autore è il misterioso Henri Pick, un pizzaiolo scomparso da due anni, che nella sua vita non sembra aver mai scritto altro che la lista della spesa… Qual è la verità? Sospettando un caso costruito a tavolino, il critico letterario Jean Michel Rouche (Fabrice Luchini, vincitore della Coppa Volpi per “La Corte”), affiancato da Joséphin Pick (la protagonista della serie Netflix Call My Agent – Chiama il mio agente, Camille Cottin), figlia di Henri, inizia a indagare. Una commedia straordinariamente brillante e sorprendente.

Un thriller letterario, il giallo dello scrittore improbabile.

Il romanzo "Il mistero di Henry Pick" è edito in Italia da Mondadori che, per l’occasione dell’uscita del film in sala, pubblica una nuova edizione fascettata di questa storia misteriosa e affascinante. L’autore, David Foenkinos, classe 1974, vincitore dei più prestigiosi premi letterari francesi, ha già al suo attivo 16 libri tra romanzi, una biografia su John Lennon e narrativa per l’infanzia tradotti in 15 lingue, più della metà editi in Italia.

Photo Credit: Roger Arpajou