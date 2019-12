Matrix 4 e John Wick 4: Keanu Reeves ha iniziato la preparazione fisica

Di Pietro Ferraro giovedì 19 dicembre 2019

Iniziato l'allenamento di Keanu Reeves per Matrix 4 e John Wick 4.

Keanu Reeves ha condiviso su Instagram un immagine che lo vede ritratto con il team di stuntman della Taran Tactical che lo seguiranno nella preparazione fisica dei prossimi progetti dell'attore: John Wick 4 e Matrix 4.

L'attore 55enne ha sempre preso molto sul serio i suoi ruoli d'azione preferendo quando possibile interpretare in prima persona le scene di stunt, e i risultati si vedono sullo schermo, in special modo nella trilogia di John Wick.

Penso che sia tornato - capitolo 4. 😏Keanu sta iniziando il suo allenamento per John Wick 4 e Matrix 4.

L'annuncio di "Matrix 4" è stato un po' una sorpresa poiché se ne parlava da anni, ma la conferma ufficiale di Lana Wachowski, che dirigerà il film in solitaria, e il casting di Reeves e Carrie Anne Moss hanno entusiasmato i fan. "Matrix" 4 è un'operazione borderline in cui si rischia grosso, ma potrebbe diventare l'occasione per rimediare a "Reloaded" e "Revolutions", due sequel che non sono stati all'altezza dell'originale "Matrix".

Per quanto riguarda "John Wick 4", il terzo film "Parabellum" in origine doveva essere il capitolo conclusivo di un trilogia, ma i 326 milioni di dollari incassati nel mondo dal quarto capitolo sono diventati una spinta per Reeves e lo studio a riportare il killer in pensione in un nuovo film.

Al momento le uscite nei cinema di "Matrix 4" e "John Wick 4" sono fissate lo stesso giorno: 21 maggio 2021.

