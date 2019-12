Frozen 2 ispira un set di bambole firmato Roberto Coin

Di Pietro Ferraro giovedì 19 dicembre 2019

Lanciato ed esaurito a tempo di record un costosissimo set deluxe di bambole firmato Roberto Coin che ritrae Elsa, Anna e Olaf in "Frozen 2".

Frozen 2 è stato un sequel un po' travagliato poiché in origine Disney non aveva intenzione di realizzare un sequel di quello che è diventato uno dei classici d'animazione moderni più amati di sempre, che ha spopolato tra le bambine con una mole di merchandise commercializzato a dir poco impressionante, quasi paragonabile a quello della saga di Star Wars.

Frozen II - Il segreto di Arendelle è arrivato nei cinema a sei anni dall'originale e la magia è rimasta pressoché intonsa, con un incasso che ha superato il miliardo di dollari. Tanto per rendersi conto della popolarità raggiunta da questo franchise d'animazione, il gioielliere Roberto Coin ha creato uno speciale set deluxe di bambole che ritrae Elsa, Anna e Olaf in "Frozen 2". La peculiarità di questo set? Ogni personaggio è dotato di gioielli in oro bianco o giallo 18 carati con veri diamanti, zaffiri e ametista per un valore di 30.000$.

Un set del genere lanciato sotto Natale in edizione limitata è andato letteralmente a ruba, infatti il sito dove veniva venduto in esclusiva lo da "esaurito".

The Disney's Frozen 2 x Roberto Coin Collection presenta forme di fiocchi di neve frattali che simboleggiano la forza e il potere interiori di Elsa, l'iconico motivo a grano colorato che rappresenta il suo calore, l'ottimismo e la tavolozza stagionale autunnale del film e il rubino di Roberto Coin che indica il suo desiderio e il sogno di un futuro gioioso. Presenta anche una fresca spolverata di pezzi firmati Olaf per riscaldare il tuo cuore. Roberto Coin firma ciascuno dei suoi gioielli con un piccolo rubino, ispirato ad un'antica leggenda egizia che se un rubino che tocca la pelle porta felicità, prosperità e amore. Questo set di bambole in edizione limitata presenta Elsa, Anna e Olaf con gemme scintillanti.

