Come ti ammazzo il bodyguard 2, c'è una data d'uscita

Di Federico Boni venerdì 20 dicembre 2019

Release estiva per il sequel di The Hitman's Bodyguard.

Ryan Reynolds, Antonio Banderas e Salma Hayek torneranno al cinema nell'annunciato sequel di Come ti ammazzo il bodyguard (The Hitman's Bodyguard), inatteso successo del 2017. Costato 30 milioni di dollari, il film ne incassò addirittura 176,586,701 in tutto il mondo.

Lionsgate e Millennium hanno annunciato che The Hitman's Bodyguard 2 uscirà il 28 agosto del 2020, con Patrick Hughes di nuovo alla regia e Tom O'Connor autore della sceneggiatura. Nel cast anche Morgan Freeman, Frank Grillo e Richard E. Grant, che tornerà ad interpretare Mr. Seifert.

Il film originale vedeva Reynolds negli abiti di Michael Bryce, guardia del corpo impeccabile. Almeno fino a che un prestigioso cliente giapponese viene ucciso sotto i suoi occhi da un cecchino. Darius Kincaid è un sicario con una lunga scia di sangue alle spalle e un curioso codice morale. Solo quest'ultimo può testimoniare al tribunale dell'Aja contro Vladislav Dukhovich, ex presidente bielorusso e genocida, che ha sin qui eliminato tutti i potenziali testimoni. I due dovranno cooperare, non senza qualche problema di ego e di carattere.

The Hitman's Bodyguard 2 dovrà sfidare in sala l'horror Spell e il thriller Unhinged, con Russell Crowe protagonista.

Fonte: HollywoodReporter