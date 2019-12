Cosa mi lasci di te: trailer italiano del film con Britt Robertson e Gary Sinise

Di Pietro Ferraro sabato 21 dicembre 2019

Cosa mi lasci di te: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico con Britt Robertson e KJ Apa nei cinema italiani dal 19 marzo 2020.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Notorious Pictures ha reso disponibili trailer e poster di Cosa mi lasci di te‚ il dramma basato su una storia vera diretto da Jon e Andrew Erwin e ispirato alla vita del cantante statunitense Jeremy Camp.

Il cast include KJ Apa nei panni di Jeremy Camp, l'attore apparso nel dramma Qua la zampa! è un volto noto della serie tv Riverdale.

Il film è ispirato ad una commovente storia vera e racconta dell’amore di Jeremy Camp per la sua fidanzata Melissa. I due giovanissimi decidono di sposarsi nonostante le gravi condizioni di salute della ragazza e da questa esperienza nasce la canzone "I Still Believe", uno dei brani più famosi di Jeremy Camp e colonna sonora del film.

Jeremy Camp ha pubblicato undici album. La sua musica, un mix di ballate con influenze rock, lo ha portato a vincere cinque GMA Dove Awards, a ricevere tre nomination all’American Music Awards e un Grammy Award come miglior album Pop/Contemporary Gospel' nel 2010 per il suo album, Speaking Louder Than Before.

Nel cast, accanto a KJ Apa, troviamo Britt Robertson (Tomorrowland) nei panni di Melissa, Gary Sinise (CSI: New York) sarà Tom Camp il padre del ragazzo, Shania Twain, Melissa Roxburgh e Nathan Dean Parsons.

“Cosa mi lasci di te” in uscita in Italia il 19 marzo 2020 è diretto dai fratelli Jon Erwin e Andrew Erwin, da una sceneggiatura di Jon Erwin e Jon Gunn.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]