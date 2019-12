È morta Claudine Auger: la Bondgirl "Domino" di 007 - Thunderball

Di Pietro Ferraro sabato 21 dicembre 2019

E' scomparsa a 78 anni l'attrice francese Claudine Auger, era stata una Bondgirl al fianco di Sean Connery "007 Thunderball - Operazione tuono".

E' scomparsa a 78 anni l'attrice francese Claudine Auger, nota al grande pubblico per il ruolo di bondgirl in 007 Thunderball

Nata a Parigi il 26 aprile del 1941, Claudine Auger (nome d'arte di Claudine Oger) dopo un aver conquistato un secondo posto al concorso di Miss Mondo nel 1958, lo stesso anno fa il suo debutto sul grande schermo in un piccolo ruolo non accreditato nel dramma romantico L'amante pura con Romy Schneider e Alain Delon. Nel 1962 arriva il suo primo ruolo importante, è Isabelle de Saint-Mars nel film d'avventura L'uomo dalla maschera di ferro.

Il 1965 è l'anno del ruolo della bondgirl Domino al fianco di Sean Connery in Agente 007 - Thunderball: operazione tuono, Auger sarà la prima la prima attrice francese ad interpretare una bondgirl, le faranno seguito Carole Bouquet in Solo per i tuoi occhi (1981), Eva Green in Casinò Royale (2006) e Léa Seydoux in Spectre (2015).

Nel 1966 inizia una prolifica fase "italiana" della carriera di Auger che reciterà in diverse pellicole a partire da Operazione San Gennaro. Auger reciterà con Vittorio Gassmann nei panni di Maddalena de' Medici in L'arcidiavolo (1966), con Nino Manfredi in Il padre di famiglia di Nanni Loy (1967), al fianco di Ursula Andress e Virna Lisi in Le dolci signore di Luigi Zampa (1968), con Rita Hayworth, Giuliano Gemma e Klaus Kinski nel dramma crime I bastardi di Duccio Tessari (1968), con Giancarlo Giannini e Barbara Bouchet nel thriller-horror La tarantola dal ventre nero (1971) e al fianco di Enrico Montesano in Pane, burro e marmellata (1977) e Aragosta a colazione (1979).

Negli anni '80 Auger recita con Lando Buzzanca nella commedia Prestami tua moglie (1980), recita per Pasquale Squitieri nel dramma Il pentito con Franco Nero e Tony Musante ed è co-protagonista con Philippe Noiret e Ornella Muti del dramma romantico Il frullo del passero (1988).

Gli anni '90 concluderanno la carriera di Auger che dopo aver interpretato una contessa in La Bocca di Luca Verdone (1991), reciterà nel dramma romantico Il sale sulla pelle (1992) con Greta Scacchi e Vincent D'Onofrio e nel suo ultimo ruolo per il grande schermo nella commedia spagnola Los hombres siempre mienten (1995). L'ultimo ruolo di Auger risale al 1997 nel film per la tv Il rosso e il nero con Carole Bouquet e Kim Rossi Stuart.





Filmografia

L'uomo dalla maschera di ferro (La masque de fer), regia di Henri Decoin (1962)

007 Thunderball - Operazione tuono (Thunderball), regia di Terence Young (1965)

Operazione San Gennaro, regia di Dino Risi (1966)

L'uomo di Casablanca (L'homme de Marrakech), regia di Jacques Deray (1966)

Agli ordini del Führer e al servizio di Sua Maestà (Triple Cross), regia di Terence Young (1966)

L'arcidiavolo, regia di Ettore Scola (1966)

Scusi, facciamo l'amore?, regia di Vittorio Caprioli (1967)

Il padre di famiglia, regia di Nanni Loy (1967)

Gioco di massacro (Jeu de massacre), regia di Alain Jessua (1967)

Le dolci signore, regia di Luigi Zampa (1968)

I bastardi, regia di Duccio Tessari (1968)

Escalation, regia di Roberto Faenza (1968)

La battaglia del Mediterraneo (Flammes sur l'Adriatique), regia di Alexandre Astruc e Stjepan Cikes (1968)

Come ti chiami, amore mio?, regia di Umberto Silva (1969)

Love Birds - Una strana voglia d'amare (Komm, süßer Tod), regia di Mario Caiano (1969)

Reazione a catena, regia di Mario Bava (1971)

La tarantola dal ventre nero, regia di Paolo Cavara (1971)

Equinozio, regia di Maurizio Ponzi (1971)

Un po' di sole nell'acqua gelida (Un peu de soleil dans l'eau froide), regia di Jacques Deray (1971)

Ricatto alla mala (Un verano para matar), regia di Antonio Isasi-Isasmendi (1972)

Gli ordini sono ordini, regia di Franco Giraldi (1972)

Flic Story, regia di Jacques Deray (1975)

Spia- Il caso Philby, regia e sceneggiatura di Gian Pietro Calasso (1977)

Pane, burro e marmellata, regia di Giorgio Capitani (1977)

Morti sospette (Un papillon sur l'épaule), regia di Jacques Deray (1978)

Viaggio con Anita, regia di Mario Monicelli (1978)

Il triangolo delle Bermude (El Triángulo diabólico de las Bermudas), regia di René Cardona Jr. (1978)

Aragosta a colazione, regia di Giorgio Capitani (1979)

Prestami tua moglie, regia di Giuliano Carnimeo (1980)

L'iniziazione, regia di Gianfranco Mingozzi (1987)

Il frullo del passero, regia di Gianfranco Mingozzi (1988)

Un amore di donna, regia di Nelo Risi (1988)

La bocca, regia di Luca Verdone (1990)

Fonte: USAToday