Come To Daddy: trailer e poster del thriller-horror con Elijah Wood

Di Pietro Ferraro sabato 21 dicembre 2019

Come To Daddy: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller-horror con Elijah Wood nei cinema americani dal 7 febbraio 2020.

Saban Films ha reso disponibile un trailer di Come To Daddy, un bizzarro mix di generi che va dal thriller all'horror con una massicce dosi di humour nerissimo.

Il film racconta di un trentenne interpretato da Elijah Wood che si reca in uno remoto cottage sul mare per incontrare per la prima volta suo padre (Stephen McHattie), una reunion che partirà nel migliore dei modi per poi prendere una svolta macabra e sanguinolenta.

La trama ufficiale:





Norval Greenwood, un privilegiato bambinone, arriva nel bellissimo e remoto cottage sulla costa del padre che non ha mai conosciuto. Scopre rapidamente che non solo papà è un idiota, ma ha anche un passato oscuro che si sta affrettando a raggiungerli entrambi. Ora, a centinaia di miglia dalla sua comoda zona di comfort, Norval deve combattere con demoni, sia reali che percepiti, per riconnettersi con un padre che conosce a malapena.

Il cast è completato da Martin Donovan, Michael Smiley, Madeleine Sami e Simon Chin.

"Come To Daddy" è diretto da Ant Timpson e debutta nei cinema americani il 7 febbraio 2020.

Fonte: Collider