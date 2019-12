Downhill: trailer del remake di "Forza Maggiore" con Will Ferrell

Di Pietro Ferraro sabato 21 dicembre 2019

Il film svedese "Forza Maggiore" torna al cinema in un remake americano diretto dagli sceneggiatori Premio Oscar per "Paradiso Amaro".

Downhill: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sullla commedia con Will Ferrell nei cinema americani dal 14 febbraio 2020.

Disponibile un primo trailer di Downhill, remake americano della commedia drammatica svedese Forza Maggiore di Ruben Östlund.

Il remake è interpretato da Will Ferrell e Julia Louis-Dreyfus nei panni di una coppia di coniugi la cui speranza per una vacanza sulla neve in famiglia naufraga sotto una valanga che investe la location sciistica in cui si trovano, con il marito che si da alla fuga abbandonando moglie e figli in difficoltà.

Dopo essere sfuggito a malapena ad una valanga durante una vacanza sugli sci nelle Alpi, una coppia è costretta a rivalutare la propria vita e le proprie sensazioni reciproche.

Il cast di "Downhill" include anche Zach Woods, Zoë Chao e Miranda Otto. Il remake è diretto da Nat Faxon e Jim Rash, la coppia di sceneggiatori premio Oscar per Paradiso amaro, e scritto da Jesse Armstrong, creatore della serie tv Succession prodotta da Ferrell.

"Downhill" debutta nei cinema americani il 14 febbraio 2020.

Fonte: Collider