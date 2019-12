Star Wars Heroes: immagini della mostra a Roma fino al 29 dicembre

Di Pietro Ferraro sabato 21 dicembre 2019

A Roma allestita una mostra dedicata a Star Wars in occasione dell'uscita nelle sale di "L'ascesa di Skywalker".

Per celebrare l’uscita nelle sale di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, gli scultori italiani Paolo Noto e Fabrizio Lorenzani hanno realizzato due opere ispirate a Rey e Kylo Ren, i personaggi protagonisti del film diretto da J.J. Abrams al cinema dal 18 dicembre distribuito da The Walt Disney Company Italia.

La mostra gratuita sarà aperta fino al 29 dicembre presso la Galleria Sala Blu di Via del Teatro Pace 3 a Roma, il pubblico potrà ammirare le due sculture che rappresentano gli eroi dell’avvincente conclusione dell’iconica saga degli Skywalker, in cui nasceranno nuove leggende e avrà luogo la battaglia finale per la libertà.

Il progetto artistico dei due scultori Paolo Noto e Fabrizio Lorenzani vede protagonisti gli eroi della Saga Star Wars che prendono forma e anima in una dimensione classica, inserendoli di diritto tra le icone di sempre.





Star Wars, la saga concepita dal genio creativo di George Lucas, contiene riferimenti e simboli che rimandano al mito antico, all’archetipo del viaggio dell’eroe, alla contrapposizione di bene e male, incarnato negli eserciti contrapposti del Primo Ordine e della Resistenza e nei personaggi di Luke Skywalker e Darth Vader, i cui eredi sono Rey (Daisy Ridley) e Kylo Ren (Adam Driver). Utilizzando il linguaggio artistico della scultura statuaria celebrativa, che si rifà ai condottieri dell’antica Roma e ai busti dei patrioti del Risorgimento del colle del Gianicolo, la rappresentazione nella “pietra eterna” che sfida il tempo, vuole immortalare e custodire queste figure nella dimensione più epica dell’arte cinematografica, affermandone il ruolo nella cultura contemporanea. Celebrazione anche dell’arte scultorea che si pratica da secoli nelle botteghe storiche di Carrara, famose per le loro maestranze oltre che per l’accesso al marmo più pregiato al mondo, il progetto è realizzato in occasione dell’uscita del film Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, episodio conclusivo della terza trilogia della saga.