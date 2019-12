100 film thriller da vedere secondo Cineblog

Di Pietro Ferraro sabato 21 dicembre 2019

Blogo vi propone una classifica con 100 film thriller da vedere.

Ancora 100 film da vedere consigliati da Cineblog, ancora una classifica stavolta stilata con alcuni dei migliori titoli "thriller" partendo dagli anni '50 per arrivare ai giorni nostri.

Stilare una classifica rispetto ad un genere prolifico come il "thriller" è un'operazione enorme, quindi abbiamo ridotto al minimo la contaminazione rispetto ad altri generi cercando di includere film i cui l'elemento thriller risulta primario: ad esempio ad Alien abbiamo preferito Lo squalo e ridotto al minimo la contaminazione sovrannaturale rispetto ad elementi di stampo psicologico. Nonostante ciò abbiamo dovuto sacrificare tantissimi titoli che siamo certi troveranno posto in in una delle nostre prossime classifiche.





1. Il silenzio degli innocenti (1991)

Il cupissimo capolavoro di Jonathan Demme basato sul romanzo di Thomas Harris sbanca agli Oscar con 5 statuette su 7 candidature, tra cui Miglior film e due Oscar ad Anthony Hopkins e Jodie Foster per le magistrali interpretazioni di Hannibal Lecter e l'agente Clarice Starling. Il film ha fruito di un sequel ("Hannibal"), un prequel ("Red Dragon"), una storia di origine ("Hannibal Lecter - Le origini del male") e una serie tv prequel andata in onda per tre stagioni con protagonista Mads Mikkelsen.





2. Psycho (1960)

Il thriller di Alfred Hitchcock è un punto di riferimento imprescindibile per il genere thriller e magistralmente contaminato con suggestioni horror. Tratto dall'omonimo romanzo del 1959 di Robert Bloch (basato sulle vicende reali del serial killer Ed Gein), è il maggior successo commerciale di Hitchcock. Il film ha generato tre sequel con Anthony Perkins, lo spin-off Il motel della paura (1987), una serie televisiva Bates Motel (2013-2017), un remake shot-for-shot del 1998 diretto da Gus Van Sant e il documentario 78/52 sulla famosa scena della doccia.





3. Halloween - La notte delle streghe (1978)

Lo slasher raggiunge una delle sue vette con la nascita dell'icona horror Michael Myers. Regia e colonna sonora magistrali ad opera di John Carpenter. Nonostante sia uno degli slasher più famosi, il livello di gore e violenza nel film è particolarmente contenuto rispetto ad altri rappresentanti del genere (vedì il successivo "Venerdì 13"). Ad interpretare il serial-killer Michael Myers troviamo Nick Castle, recentemente tornato al ruolo per il sequel-reboot di David Gordon Green. Castle durante la sua carriera passerà anche dietro la macchina da presa per dirigere una manciata di film tra cui il classico anni '80 Giochi Stellari aka The Last Starfighter.





4. Lo squalo (1975)

Capolavoro assoluto di Steven Spielberg, il film basato romanzo "Jaws" di Peter Benchley. rielabora il genere thriller contaminandolo con l'horror, sostituendo il serial-killer armato di coltello con un gigantesco e feroce squalo bianco che seminerà il terrore tra i bagnanti di una affollata cittadina balneare. Spielberg gioca con lo spettatore mostrando in soggettiva gli attacchi ai bagnanti e lasciando che il mostruoso squalo animatronico creato per il film compaia solo nel finale, svelando quindi l'aspetto dell'assassino come nel più classico dei thriller. Cruciale per la riuscita del film l'ansiogena colonna sonora di John Williams premiata con un Oscar.





5. I soliti sospetti (1995)

Bryan Singer dirige questo magistrale cult movie scritto da Christopher McQuarrie e premiato con due Oscar: miglior sceneggiatura originale e una statuetta ad un Kevin Spacey in stato di grazia nei duplice ruolo del pavido Roger "Verbal" Kint e del diabolico boss criminale Keyser Söze. Il film è un impeccabile thriller ad orologeria tra i migliori mai realizzati nel suo genere.





6. Seven (1995)

è uno dei thriller più cupi, nichilisti e disturbanti mai visti sul grande schermo. Il serial-killer moralizzatore di Kevin Spacey semina cadaveri e innesca una trappola in cui cadranno i due detective interpretati da Morgan Freeman e Brad Pitt. Insieme a quello de I solisti sospetti, il finale di "Seven" è tra i più riusciti e scioccanti di sempre.





7. Scappa - Get Out (2017)

"Venduto" come un horror, in realtà il film dell'allora esordiente Jordan Peele è un thriller dalle venature horror nonché feroce satira che diventa metafora di tensione interrazziale e stereotipi sugli afroamericani di stampo "liberal". Su schermo si dipana una sorta di straniante e cupissima versione di Indovina chi viene a cena da cui si colgono elementi riconducibili a diversi classici tra cui La fabbrica delle mogli e La notte dei morti viventi. Il film è stato candidato a 4 premi oscar tra cui Miglior film, vincendo una statuetta per la Migliore sceneggiatura originale.





8. Il Fuggitivo (1993)

basato sulla serie tv anni '60 Il fuggiasco è un perfetto mix di thriller e azione. Harrison Ford veste i panni di un innocente condannato a morte per uxoricidio che sfugge alle autorità e inizia una missione per scoprire il vero colpevole del brutale omicidio della moglie. Il film conquisterà 7 candidature all'oscar tra cui miglior film con una statuetta vinta come Miglior attore non protagonista da Tommy Lee Jones. Snobbati dall'Academy il protagonista Harrison Ford e il regista Andrew Davis (Trappola in alto Mare) entrambi però candidati ai Golden Globes. E' attualmente in sviluppo un remake alla Warner Bros. diretto da Albert Hughes (Alpha) e scritto da Brian Tucker.





9. Misery non deve morire (1990)

Uno dei migliori adattamenti di sempre di un romanzo di Stephen King. Il regista Rob Reiner (Stand by Me, Codice d'onore) valorizza al massimo la performance di una Kathy Bates da Oscar nei panni della fan psicopatica Annie Wilkes. Per il ruolo di Paul Sheldon, andato a James Caan, hanno passato la mano William Hurt (due volte), Kevin Kline, Michael Douglas, Harrison Ford, Dustin Hoffman, Robert De Niro, Al Pacino, Richard Dreyfuss, Gene Hackman e Robert Redford. Nel romanzo originale Annie Wilkes taglia uno dei piedi di Paul Sheldon con un'ascia, ma Reiner optò per rompergli "solo" le caviglie.





10. La Conversazione (1974)

Magistrale thriller a tinte "spy" diretto da Francis Ford Coppola. La trama segue un esperto di sorveglianza interpretato da Gene Hackman che si trova di fronte ad un dilemma morale quando le sue registrazioni rivelano un potenziale omicidio. Coppola si è ispirato al classico Blow-Up di Antonioni. Il film ha vinto la Palma d'oro per il miglior film al Festival di Cannes e nominato a tre Oscar tra cui miglior film. Quell'anno vinse Il padrino parte II, altro film di Coppola. La Conversazione vede uno dei primi ruoli di spicco per Harrison Ford e ha ispirato il thriller d'azione Nemico Pubblico di Tony Scott con protagonisti Will Smith, Jon Voight e Gene Hackman.





Gli altri film della classifica...

11. L'uccello dalle piume di cristallo (1970)

12. Fuga di mezzanotte (1978)

13. Oldboy (2003)

14. Sicario (2015)

15. Blow Out (1981)

16. Cape Fear (1962)

17. Duel (1971)

18. Fight Club (1999)

19. Manhunter - Frammenti di un omicidio (1986)

20. La mano sulla culla (1992)

21. Memento (2000)

22. Lo sciacallo - Nightcrawler (2014)

23. La spia che venne dal freddo (1965)

24. Tesis (1996)

25. La donna che visse due volte (1958)

26. L.A. Confidential (1997)

27. Witness - Il testimone (1985)

28. La finestra sul cortile (1954)

29. Che fine ha fatto Baby Jane? (1962)

30. Il cigno nero (2010)

31. Uomini che odiano le donne (2009)

32. Shutter Island (2010)

33. Frantic (1988)

34. A Venezia... un dicembre rosso shocking (1973)

35. Un giorno di ordinaria follia (1993)

36. Intrigo internazionale (1959)

37. Chinatown (1974)

38. Zodiac (2007)

39. Mulholland Drive (2001)

40. Taxi Driver (1976)

41. Il mistero della donna scomparsa (1988)

42. Blood Simple - Sangue facile (1984)

43. Qualcuno sta per morire (1992)

44. Vestito per uccidere (1980)

45. Le verità nascoste (2000)

46. Basic Instinct (1992)

47. Ore 10: calma piatta (1989)

48. Attrazione fatale (1987)

49. Il talento di Mr. Ripley (1999)

50. Changeling (2008)

51. Buried (2010)

52. I Saw the Devil (2011)

53. L'amore bugiardo - Gone Girl (2014)

54. Il ricatto (2013)

55. Minuti contati (1995)

56. Cop Car (2015)

57. The Invitation (2015)

58. Regali da uno sconosciuto - The Gift (2015)

59. Secret Window (2004)

60. Un piccolo favore (2018)

61. Fractured (2019)

62. The Visit (2015)

63. Searching (2018)

64. Senza freni (2012)

65. In linea con l'assassino (2002)

66. Split (2016)

67. One Hour Photo (2002)

68. The Aggression Scale (2012)

69. L'ultima seduzione (1994)

70. Argo (2012)

71. The Manchurian Candidate (2004)

72. Gli Uccelli (1963)

73. Nemico pubblico (1998)

74. The Prestige (2006)

75. The Game (1997)

76. Collateral (2004)

77. Basic Instinct (1992)

78. Il terrore del silenzio (2016)

79. Panic Room (2002)

80. La notte del giudizio (2013)

81. Il maratoneta (1976)

82. Il socio (1993)

83. Gli occhi della notte (1967)

84. Prisoners (2013)

85. Schegge di paura (1996)

86. L'uomo senza sonno (2004)

87. Identità (2003)

88. Insomnia (2002)

89. Orphan (2009)

90. Il collezionista di ossa (1999)

91. Gothika (2003)

92. Brivido nella notte (1971)

93. Hard Candy (2005)

94. L'avvocato del diavolo (1997)

95. Unknown - Senza identità (2011)

96. Session 9 (2001)

97. Inserzione pericolosa (1992)

98. Stepfather - Il patrigno (1987)

99. Flightplan - Mistero in volo (2005)

100. Il collezionista (1997)