Respect: primo trailer del biopic su Aretha Franklin con Jennifer Hudson

Di Pietro Ferraro domenica 22 dicembre 2019

Respect: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film biografico su Aretha Franklin nei cinema americani il 9 ottobre 2020.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

MGM ha lanciato un primo trailer per il biopic Respect che racconta vita e carriera della star della musica Aretha Franklin. Protagonista del film nei panni della "Regina del Soul" c'è Jennifer Hudson, lanciata a suo tempo da un altro film biografico, il musical Dreamgirls sulle Supremes, che valse ad Hudson uno strameritato Oscar come migliore attrice non protagonista.

La trama ufficiale:





Seguendo l'ascesa della carriera di Aretha Franklin da una bambina che canta nel coro della chiesa di suo padre a superstar internazionale, "Respect" è la vera storia straordinaria del viaggio dell'icona della musica per trovare il suo posto nel mondo.

Prima della sua scomparsa nell'agosto 2018, Aretha Franklin ha scelto la Hudson per interpretarla sul grande schermo. Il film è stato scritto da Tracey Scott Wilson (Fosse / Verdon, The Americans ) e diretto da Liesl Tommy che fa il suo esordio sul grande schermo dopo aver diretto episodi di Jessica Jones, Mrs. Fletcher e Dolly Parton - Le corde del cuore.

Il cast stellare del film è completato da Forest Whitaker, Marlon Wayans, Audra McDonald, Marc Maron, Tituss Burgess, Saycon Sengbloh, Hailey Kilgore, Skye Dakota Turner, Tate Donovan e Mary J. Blige.

"Respect" debutta nei cinema americani il 9 ottobre 2020.

Fonte: Collider