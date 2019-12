Terminator 6: nuova action figure di Linda Hamilton in "Destino Oscuro"

Di Pietro Ferraro domenica 22 dicembre 2019

Threezero annuncia una nuova action-doll della Sarah Connor di Linda Hamilton in "Terminator: Destino Oscuro".

Il discreto Terminator: Destino Oscuro è stato un sonoro flop d'incassi, nonostante fosse una spanna sopra il precedente "Genisys" e includesse il ritorno della Sarah Connor di Linda Hamilton e del T-800 di Arnold Schwarzenegger, per la prima volta insieme da Terminator 2.

"Terminator: Destino Oscuro" diretto da Tim Miller funge da sequel diretto delll'originale Terminator (1984) e del sequel Terminator 2: Il giorno del giudizio (1991) cancellando dal canone gli eventi narrati nei sequel Terminator 3: Le macchine ribelli (2003), Terminator Salvation (2009), Terminator Genisys (2015) e la serie televisiva Terminator: The Sarah Connor Chronicles (2008-2009), una scelta presa a seguito del ritorno del regista James Cameron che ha ripreso il controllo creativo del franchise.

Threezero ha deciso di omaggiare il ritorno di Linda Hamilton con una nuova action-doll ispirata alla tostissima e battagliera Sarah Connor di "Destino Oscuro". La figure realizzata in scala 1/12 è vestita con abiti in vero tessuto e misura 16,25 cm di altezza. Da segnalare l'ottima scolpitura del volto che replica in maniera realistica le fattezze dell'attrice Linda Hamilton con un incredibile livello di dettaglio.

La confezione include diversi accessori tra cui l'immancabile set di mani intercambiabili, un giubbotto militare antiproiettile, una t-shirt, pantaloni militari, scarpe e occhiali da sole. Per quanto riguarda l'arsenale di Sarah Connor, sono inclusi 2 granate, una pistola HK VP9, un revolver Chiappa Rhino 40DS, un fucile a pompa Ultrashort e un lanciarazzi LAW-66.

La nuova action-doll di Sarah Connor in "Terminator 6" è disponibile in preordine QUI.