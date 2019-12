Stasera in tv: "Il GGG - Il grande gigante gentile" su Canale 5

Di Pietro Ferraro lunedì 23 dicembre 2019

Canale 5 stasera propone Il GGG - Il grande gigante gentile (The BFG), film fantastico del 2016 diretto da Steven Spielberg e interpretato da Mark Rylance: GGG, Ruby Barnhill, Penelope Wilton, Rebecca Hall, Rafe Spall e Bill Hader.

Cast e personaggi

Mark Rylance: GGG

Ruby Barnhill: Sofia

Penelope Wilton: Regina Elisabetta II

Jemaine Clement: InghiottiCiccia

Rebecca Hall: Mary

Rafe Spall: Mr. Tibbs

Bill Hader: Sangue-Succhia

Daniel Bacon: Scrocchia-Ossa

Michael Adamthwaite: Bruciadito

Chris Gibbs: Ciucciabudella

Adam Godley: Strizzateste

Paul Moniz de Sa: Sputacarne

Jonathan Holmes: Frullabimbi

Ólafur Darri Ólafsson: Spellamocciose

Marilyn Norry: Mrs. Clonkers

Chris Shields: generale della regina

Matt Frewer: generale della regina

Geoffrey Wade: generale della regina

Doppiatori italiani

Toni Garrani: GGG

Ginevra Pucci: Sofia

Lorenza Biella: Regina Elisabetta II

Massimiliano Plinio: InghiottiCiccia

Alessia Navarro: Mary

Gianfranco Miranda: Mr. Tibbs

Marco Mete: Sangue-Succhia

Roberto Draghetti: Scrocchia-Ossa

Simone Crisari: Bruciadito

Marco Bassetti: Ciucciabudella

Dimitri Winter: Strizzateste

Alessandro Ballico: Sputacarne

Fabrizio Picconi: Frullabimbi

Marco Fumarola: Spellamocciose

Dario Penne: generale della regina

Trama e recensione

Curiosità



“Il GGG” è un libro famosissimo in tutto il mondo, e ad oggi è stato tradotto in 41 lingue. Era anche il racconto preferito da Dahl stesso, tra tutti i suoi libri.



E' stato molto coraggioso da parte sua introdurre questo mix tra oscurità e luce, già tipico della firma di Walt Disney in molte delle sue prime opere come “Dumbo”, “Fantasia”, “Biancaneve” e “Cenerentola”. Essere in grado nel contempo di suscitare paura e di riscattare, insegnare una lezione, che non verrà dimenticata, a chiunque, è una cosa fantastica che Dahl è riuscito a fare, ed è una delle cose che mi ha attratto e fatto desiderare di dirigere un film tratto da questo racconto. Steven Spielberg



Quella per "Il GGG" è la sceneggiatura finale prodotta da Melissa Mathison prima della sua morte, avvenuta il 4 novembre 2015. Questo film le è stato dedicato come omaggio. La dedica dei titoli di coda recita: "PER LA NOSTRA MELISSA". Spielberg e Mathison avevano collaborato in precedenza per E.T. l'extra-terrestre.



Il produttore e regista Steven Spielberg ha cercato di convincere Gene Wilder a fare un'apparizione in questo film, ma Wilder ha rifiutato. Wilder ha interpretato il personaggio principale in Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato (1971), anch'esso basato su un libro di Roald Dahl. Wilder è morto un mese dopo l'uscita di questo film, il 29 agosto 2016.



Il romanzo originale sui cui è basato il film "Il GGG" è dedicato a Olivia, la figlia minore dello scrittore Roald Dahl che morì a causa di una encefalite da morbillo all'età di sette anni nel 1962, vent'anni prima della pubblicazione del libro.



Questo film segna la prima sceneggiatura cinematografica prodotta da Melissa Mathison in diciannove anni. La precedente sceneggiatura di Mathison è stata per Kundun (1997) di Martin Scorsese.



Il romanzo originale "Il GGG" (1982) di Roald Dahl è una versione ampliata di uno dei racconti di Dahl tratti dal suo libro precedente "Danny il campione del mondo" (1975).



"Il GGG" è il settimo romanzo per bambini di Roald Dahl adattato per lo schermo. I film precedenti sono stati Matilda 6 mitica (1996), Chi ha paura delle streghe? (1990) (una coproduzione Stati Uniti e Regno Unito), Fantastic Mr. Fox (2009), James e la pesca gigante (1996) (una coproduzione Stati Uniti e Regno Unito); il precedente Il mio amico gigante (1987) (una produzione britannica) e due versioni dello stesso romanzo: La fabbrica di cioccolato (2005) e Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato (1971). Danny il campione del mondo (1989), un film televisivo inglese, in alcuni territori è stato distribuito nelle sale.



Il team creativo è composto da alcuni collaboratori di lunga data di Steven Spielberg, tra cui: il due volte vincitore del premio Oscar Janusz Kaminski; lo scenografo due volte vincitore dell'Oscar Rick Carter; il tre volte vincitore del premio Oscar Michael Kahn, ACE; La costumista nominata all'Oscar Joanna Johnston e il leggendario cinque volte compositore premio Oscar John Williams.



I produttori Frank Marshall e Kathleen Kennedy iniziarono per la prima volta lo sviluppo di un adattamento cinematografico negli anni '90.



Rebecca Hall ha un legame molto personale con il romanzo originale di Roald Dahl. Hall ha dichiarato: "Da bambina è stato il primo libro che sono stata in grado di leggere da sola. Nello stesso periodo ho anche fatto un programma tv a Londra in cui interpretavo un personaggio di nome Sophie e anche se non aveva nulla a che fare con il libro, ho ricordi distinti di me che fantasticavo che in realtà ero la Sophie de "Il GGG" (libro)".



Biancaneve e i sette nani (1937) è sempre stato il film Disney preferito di Steven Spielberg. Questo film è stato il primo film Disney diretto da Spielberg.



Il look di questo film è stato fortemente ispirato alle opere d'arte originali del libro, che è stato illustrato da Quentin Blake. In effetti il poster corrisponde quasi esattamente alla copertina del libro della prima edizione.



L'amata madre di Roald Dahl si chiamava Sophie ed era straordinariamente gentile e determinata in modo esuberante; da cui la scelta di Dahl del nome dell'eroina incrollabilmente dedita.



Il film costato 143 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 183.



La colonna sonora



La colonna sonora del film è stata affidata a John Williams, il leggendario compositore americano vincitore di cinque premi Oscar . "Il GGG" è la 24esima colonna sonora da Williams per un film di Spielberg.



1. Overture

2. The Witching Hour

3. To Giant Country

4. Dream Country

5. Sophie’s Nightmare

6. Building Trust

7. Fleshlumpeater

8. Dream Jars

9. Frolic

10. Blowing Dreams

11. Snorting and Sniffing

12. Sophie’s Future

13. There Was a Boy

14. The Queen’s Dream

15. The Boy’s Drawings

16. Meeting the Queen

17. Giants Netted

18. Finale

19. Sophie and the BFG

