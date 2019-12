Ashfall, il trailer del disaster movie coreano con un vulcano protagonista

Di Federico Boni lunedì 23 dicembre 2019

Un vulcano fa tremare la Corea in Ashfall.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Ha sbancato i cinema sudcoreani Ashfall, disaster movie diretto da Byung-seo Kim e Hae-jun Lee uscito lo scorso 19 dicembre, con 18.2 milioni di dollari. Protagonisti Byung-Hun Lee, Ha Jung-woo, Robert Curtis-Brown, Dong-seok Ma e Hye-jin Jeon.

Al centro della trama un vulcano sul Monte Baekdu, il Baekdusan che si trova a cavallo del confine tra Cina e Corea del Nord, che esplode improvvisamente dopo oltre 115 anni di inattività. Il delirio travolge la penisola coreana, con Jeon Yoo-Kyung (Jeon Hye-Jin) che pianifica un'operazione basata su una teoria del professor Kang Bong-Rae (Ma Dong-Seok), per prevenire un altro disastro.

Ashfall, che uscirà in Giappone il primo gennaio, ha detronizzato Frozen 2, arrivato ai 92 milioni di dollari d'incasso in Corea del Sud. Non è ancora chiaro se e quando mai arriverà nei cinema d'Italia.

Fonte: Variety