Box Office Italia 2019, Il Re Leone batte tutti - la Top 10

Di Federico Boni mercoledì 1 gennaio 2020

Un solo film italiano tra i 10 maggiori incassi del 2019.

Box Office 2019, Disney padrona - le TOP 10 degli incassi USA, internazionali e worldwide Impressionante boom al box office per la Disney. Record storico di film miliardari in un anno. Come avvenuto in America e nel resto del mondo, anche in Italia la Disney ha fagocitato il 2019, mai così ricco per nessuna major fino ad oggi. Nel Bel Paese, però, non è stato Avengers: Endgame a conquistare lo scettro di maggiore incasso, bensì un remake in CG. Il Re Leone, con i suoi 37.506.094 euro incassati e 5.691.863 spettatori paganti, guarda tutti dall'alto in basso. Si tratta del sesto più alto incasso di sempre al box office italiano, inflazione esclusa, dietro Che bella giornata e davanti a La Vita è Bella.

Medaglia d'argento con 30.282.559 euro e 4.098.421 spettatori per Avengers: Endgame, seguito dai 29.336.415 euro dell'inatteso Joker, riuscito a staccare 4.189.100 ticket. Quarta posizione con 18.089.507 euro per Frozen II, seguito dai 15.440.263 euro di Aladdin e dai 13.374.287 euro de Il Primo Natale. Ficarra e Picone salvano il cinema italiano, per 11 mesi boccheggiante fino all'arrivo di dicembre, quando anche Pinocchio, L'Immortale e La Dea Fortuna hanno risollevato la quota nostrana di mercato. Box Office Italia, i maggiori incassi del decennio - Top10 Solo Checco Zalone ha tenuto il passo di James Cameron.

Ancora Disney in settima posizione grazie ai 12.365.007 euro firmati Maleficent 2, seguito dagli 11.883.478 euro di C'era una volta a Hollywood, dagli 11.768.785 euro di Spider-Man: Far From Home e dagli 11.212.272 euro di Dumbo.

Il nuovo anno, iniziato oggi, sarà inevitabilmente segnato da Tolo Tolo di Checco Zalone, chiamato a far volare il botteghino sin dai primi giorni del 2020. Al 99.99% sarà lui, tra 12 mesi esatti, a dominare la medesima classifica.



Box Office Italia 2019 TOP10

1 - IL RE LEONE - € 37.506.094 - 5.691.863 spettatori

2 - AVENGERS: ENDGAME - € 30.282.559 - 4.098.421 spettatori

3 - JOKER - € 29.336.415 - 4.189.100 spettatori

4 - FROZEN II - IL SEGRETO DI ARENDELLE - € 18.089.587 - 2.758.629 spettatori

5 - ALADDIN - € 15.440.263 - 2.411.811 spettatori

6 - IL PRIMO NATALE - € 13.374.287 - 1.926.290 spettatori

7 - MALEFICENT - SIGNORA DEL MALE - € 12.365.007 - 1.871.525 spettatori

8 - C'ERA UNA VOLTA A...HOLLYWOOD - € 11.883.478 - 1.715.489 spettatori

9 - SPIDER-MAN: FAR FROM HOME - € 11.768.785 - 1.768.717 spettatori

10 - DUMBO - € 11.212.272 - 2.004.882 spettatori