Stasera in tv: "Alla ricerca di Dory" su Rai 2

Di Pietro Ferraro martedì 24 dicembre 2019

Rai 2 stasera propone Alla ricerca di Dory (Finding Dory), sequel d'animazione del 2016 diretto da Andrew Stanton e Angus MacLane con le voci di Carla Signoris, Luca Zingaretti, Stefano Masciarelli, Licia Colò, Massimiliano Rosolino e Baby-K.

Cast e personaggi

Doppiatori originali

Ellen DeGeneres: Dory

Albert Brooks: Marlin

Hayden Rolence: Nemo

Ed O'Neill: Hank

Diane Keaton: Jenny

Eugene Levy: Charlie

Kaitlin Olson: Destiny

Ty Burrell: Bailey

Idris Elba: Fluke

Dominic West: Rudder

Bob Peterson: maestro Ray

Andrew Stanton: Scorza

Bennett Dammann: Guizzo

Bill Hader: Stan

Kate McKinnon: moglie di Stan

Sigourney Weaver: voce dell'istituto oceanografico

Alexander Gould: Carl

John Ratzenberger: Bill

Katherine Ringgold: Gallinella

Allison Janney: Diva

Willem Dafoe: Branchia

Brad Garrett: Bombo

Austin Pendleton: GluGlù

Stephen Root: BloBlò

Vicki Lewis: Deb e Flo

Jerome Ranft: Jacques

Torbin Xan Bullock: Gerald

Doppiatori italiani

Carla Signoris: Dory

Luca Zingaretti: Marlin

Gabriele Meoni: Nemo

Ugo Maria Morosi: Hank

Melina Martello: Jenny

Carlo Valli: Charlie

Francesca Manicone: Destiny

Ambrogio Colombo: Bailey

Stefano De Sando: Fluke

Pasquale Anselmo: Rudder

Marco Mete: maestro Ray

Stefano Masciarelli: Scorza

Sebastiano Pezzulli: Guizzo

Gerolamo Alchieri: Stan

Franca D'Amato: moglie di Stan

Licia Colò: voce dell'istituto oceanografico

Alex Polidori: Carl

Renato Cecchetto: Bill

Stefanella Marrama: Gallinella

Silvia Pepitoni: Diva

Angelo Nicotra: Branchia

Massimo Corvo: Bombo

Oliviero Dinelli: GluGlù

Luca Graziani: BloBlò

Giò Giò Rapattoni: Deb e Flo

Alessandro Ballico: Jacques

Massimiliano Rosolino: Charlie il Pesce Luna





Trama e recensione

Nel film Disney-Pixar Alla Ricerca di Dory, la più amata e smemorata pesciolina azzurra Dory ritrova i suoi amici Nemo e Marlin e insieme a loro cercherà di fare luce sul proprio passato. Cosa riesce a ricordare? Chi sono i suoi genitori? E dove ha imparato il balenese?





Curiosità



Hank ha solo sette tentacoli perché gli animatori hanno capito che non potevano inserirne otto sul suo corpo. Il suo retroscena è stato riscritto per tenere conto dell'arto mancante. Per ragioni simili, nel classico film di fantascienza Il mostro dei mari (1955) il genio degli effetti speciali Ray Harryhausen è stato in grado di creare un polpo gigante in stop-motion con sei arti.



L'ambientazione del film è stata cambiata da un parco acquatico ad un istituto oceanografico dopo che il controverso documentario Blackfish (2013) su Sea World, che metteva in luce i pericoli di tenere orche in cattività, è stato proiettato per la troupe di Pixar.



Il camion "Pizza Planet", un camion che viene utilizzato per la consegna di pizze in Toy Story - Il mondo dei giocattoli (1995), appare affondato e distrutto nell'area in cui Dory, Marlin e Nemo incontrano il calamaro gigante, così come sull'autostrada mentre passa vicino al camion diretto a Cleveland.



Personaggi di altri film della Pixar appaiono in cameo come visitatori dell'istituto oceanografico. Questi includono i bambini dell'asilo nido di Toy Story 3 - La grande fuga (2010), alcuni adulti e adolescenti visti in Inside Out (2015) e alcuni dei pazienti del dentista (in particolare il ragazzo e la madre che erano seduti nella sala d'attesa quando Darla arrivò) da Alla ricerca di Nemo (2003).



Con oltre 25 milioni di "Mi piace", Dory è il personaggio più amato su Facebook di qualsiasi film Disney o Pixar.



I contrassegni sui leoni marini Rudder e Fluke hanno "A1" e "13" sulla coda. "A113" appare in tutti i film Pixar (per scoprire a cosa fa riferimento cliccate QUI). Il numero "A113" è apparso anche nella serie tv Doctor Who in un episodio dal titolo "Flatline", uno dei treni presenti nell'episodio è chiaramente numerato "A113".



Anche se questo è il film d'animazione con il maggior incasso negli Stati Uniti, si colloca al 5 ° posto nei totali mondiali, solo dietro a Cattivissimo me 3 (2017), Toy Story 3 (2010), Minions (2015) e Frozen (2013).



Il terzo film della Pixar ad avere un ruolo femminile da protagonista. Gli altri due film sono Ribelle: The Brave (2012) e Inside Out (2015).



Nell'edizione italiana, la voce di Sigourney Weaver (voce dell'istituto oceanografico) è stata sostituita dalla famosa conduttrice televisiva Licia Colò.



Mentre guida Dory attraverso le tubature dell'Istituto Oceanografico, Bailey usa il suo sonar per rilevare qualcosa che assomiglia ad un grosso pesce minaccioso che nuota attraverso la conduttura e sta per incontrare Dory. Questa scena ricorda quella di Alien (1979), dove Dallas, è guidato attraverso le prese d'aria della Nostromo da Ripley, interpretata da Sigourney Weaver.



Durante la caccia al camion, Hank e Dory superano tre uscite autostradali, "Powell St", "Ashby Ave" e "Gilman St". Queste sono tre uscite sulla Interstate 80 a Emeryville, in California, dove si trova la Pixar.



Uno dei conducenti del camion diretto a Cleveland ha un cerotto con un'immagine di Saetta McQueen della serie Cars.



Il film costato 175 milioni di dollari ha superato il miliardo d'incasso nel mondo.







La colonna sonora



Le musiche origineli del film sono di Thomas Newman che ha musicato anche il precedente Alla ricerca di Nemo. Altri crediti di Newman includono musiche per WALL•E, Lemony Snicket - Una serie di sfortunati eventi, Skyfall, American Beauty e Saving Mr. Banks tutte colonne sonore candidate all'Oscar.

che ha musicato anche il precedente Alla ricerca di Nemo. Altri crediti di Newman includono musiche per WALL•E, Lemony Snicket - Una serie di sfortunati eventi, Skyfall, American Beauty e Saving Mr. Banks tutte colonne sonore candidate all'Oscar.

Il brano della colonna sonora del film, "Unforgettable", è un pezzo jazz reso famoso dal compianto Nat 'King' Cole, riscoperto poi grazie ad una versione di grande successo ideata come un duetto postumo con sua figlia, la defunta Natalie Cole. Per Alla ricerca di Dory il brano è interpretato da Sia .

La canzone presente nel secondo trailer è "Solsbury Hill" di Peter Gabriel.



1. Kelpcake

2. Finding Dory (Main Title)

3. Lost at Sea

4. One Year Later

5. Migration Song

6. "O, We're Going Home"

7. Jewel of Morro Bay

8. Gnarly Chop

9. Squid Chase

10. Sigourney Weaver

11. Hank

12. Nobody's Fine

13. Rebecca Darling

14. Meet Destiny

15. Joker at Work

16. Becky Flies

17. Hands!

18. Almost Home

19. Open Ocean

20. Two Lefts and a Right

21. Everything About You

22. Quarantine

23. Warp

24. All Alone

25. ...Shells

26. No Walls

27. Okay with Crazy

28. Hide and Seek

29. Quite a View

30. Unforgettable

31. Three Hearts (End Title)

32. Loon Tune

33. Fish Who Wander

34. Release

