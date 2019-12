Stasera in tv: "La Bella e la Bestia" live-action su Rai 1

Di Pietro Ferraro mercoledì 25 dicembre 2019

Rai 1 stasera propone "La bella e la bestia", remake live-action del 2017 diretto da Bill Condon e interpretato da Emma Watson, Dan Steven, Luke Evans, Kevin Kline, Josh Gad, Ewan McGregor e Stanley Tucci.

Cast e personaggi

Emma Watson: Belle

Dan Stevens: Principe / Bestia

Luke Evans: Gaston

Kevin Kline: Maurice

Josh Gad: Le Tont

Ewan McGregor: Lumière

Stanley Tucci: Maestro Cadenza

Ian McKellen: Tockins

Emma Thompson: Mrs. Bric

Audra McDonald: Madame Guardaroba

Gugu Mbatha-Raw: Spolverina

Nathan Mack: Chicco

Hattie Morahan: Agata

Gerard Horan: Monsieur Jean Bric

Thomas Padden: Chapeau

Doppiatori italiani

Letizia Ciampa: Belle (dialoghi)

Ilaria De Rosa: Belle (canto)

Andrea Mete: Principe / Bestia (dialoghi)

Luca Velletri: Principe / Bestia (canto)

Simone Iuè: Principe da bambino

Marco Manca: Gaston

Luca Biagini: Maurice

Daniele Giuliani: Le Tont

Frédéric Lachkar: Lumière

Fabrizio Pucci: Maestro Cadenza

Pietro Biondi: Tockins

Emanuela Rossi: Mrs. Bric (dialoghi)

Giò Giò Rapattoni: Mrs. Bric (canto)

Fiamma Izzo: Madame Guardaroba

Chloé Barreau: Spolverina (dialoghi)

Jacqueline Maiello Ferry: Spolverina (canto)

Alessandro Carloni: Chicco

Vittoria Puccini: Agata

Ambrogio Colombo: Monsieur Jean Bric

Trama e recensione

Curiosità



Il film è stato candidato a 2 Premi Oscar: migliore scenografia (Sarah Greenwood) e migliori costumi (Jacqueline Durran).



A Ryan Gosling è stato offerto il ruolo della Bestia, ma l'ha rifiutato per apparire invece in La La Land (2016). Ad Emma Watson è stato offerto il ruolo principale in quel film, ma ha rifiutato per recitare in questo film.



Ewan McGregor ha eseguito i balli di "Stia con noi" di Lumière in motion-capture. Tuttavia essendo imbarazzato nell'indossare la tuta motion-capture per riuscire a ballare ha chiesto di essere lasciato solo con la troupe cinematografica.



Il regista Bill Condon ha invitato attori e attrici a cantare "Hakuna Matata" da Il re leone (1994) alle audizioni per misurare le loro voci nel canto. Fu così che scelse il cast finale per questo film.



Luke Evans (Gaston) ha dovuto indossare denti finti durante le riprese, a causa di canini più lunghi del normale, che secondo lui avrebbero fatto sembrare Gaston un vampiro.



La scenografa Sarah Greenwood ha basato la città di Villeneuve nel villaggio francese di Conques, nel sud della Francia.



La città di Belle prende il nome da Villeneuve, in onore dell'autrice di "La bella e la bestia" Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve.



Questo film è un remake live-action del film d'aniamazione La bella e la bestia (1991), ma incorpora anche elementi di altre versioni del racconto. L'idea di oggetti domestici che perdono lentamente la loro mobilità, deriva dal musical teatrale. Come nella fiaba originale, il padre di Belle viene catturato dalla Bestia quando tenta di prendere una rosa per sua figlia, invece di essere accusato dalla Bestia di sconfinare. Questo, a sua volta, porta all'offerta di Belle di scambiare il posto con suo padre, poiché fu lei a chiedergli di portarle una rosa. L'aspetto della Bestia e gran parte delle decorazioni del Castello assomigliano a quelle del film La bella e la bestia del 1946.



Prima della scena in biblioteca, Belle e la Bestia citano "Sogno di una notte di mezza estate" di William Shakespeare. In questa commedia, una bella fata regina si innamora di un uomo che è stato magicamente trasformato in una creatura.



Questo film mostra che Belle è nata a Parigi e si è trasferita a Villeneuve dopo la morte di sua madre. Anche Emma Watson (Belle) è nata a Parigi.



Il libro che la Bestia usa per trasportare Belle a Parigi si basa sul libro visto in La bella e la bestia - Un magico Natale (1997) e mostrato durante la canzone "Storie", in cui Belle sfoglia un libro e si ritrova nelle scene descritte all'interno del volume.



"La Bella e la Bestia" è una delle poche fiabe ispirate da uan storia vera. La "Bestia" era un uomo africano (Petrus Gonsalvus) con ipertricosi (peli che coprivano quasi tutto il corpo). Petrus era un dono per il re di Francia, una stranezza per il suo zoo. Alla fine il re riconobbe che Petrus non era un animale, ma un uomo intelligente, e lo aiutò ad ottenere un'istruzione (parlava correntemente tre lingue), e alla fine Petrus divenne uno dei consiglieri del re. Dopo la morte del re, la vedova del re organizzò un matrimonio per Petrus. La storia originale francese "La Belle et le Bete" si basa sul corteggiamento e sul matrimonio di Petrus.



Ewan McGregor ha ammesso durante un'intervista di non aver mai visto La bella e la bestia (1991).



Emma Watson era stata considerata anche per il ruolo di protagonista del remake live-action Cenerentola (2015) di Sir Kenneth Branagh.



Secondo Emma Watson, la sua Belle era vagamente basata su Katharine Hepburn.



Uno dei lupi ha una cicatrice sulla faccia. Questo è un cenno sia a Il re leone (1994) che a Il libro della giungla (2016), in cui Scar e Shere Khan, animali e felini malvagi portano cicatrici sui loro volti.



Il cast del film comprende due vincitori dell'Oscar: Kevin Kline e Dame Emma Thompson; e due nominati agli Oscar: Stanley Tucci e Sir Ian McKellen. In linea con l'aspetto musicale del film, il cast del film include anche tre vincitori del Tony: Kline, McKellen e Audra McDonald; e un candidato al Tony: Josh Gad.



Emma Roberts, Kristen Stewart, Amanda Seyfried, Lily Collins ed Emmy Rossum sono state considerate per il ruolo di Belle.



Robert Pattinson è stato brevemente considerato per il ruolo della Bestia. Pattinson ha interpretato il vampiro Edward Cullen, innamorato di una ragazza umana nella saga di Twilight.



Belle che salta su delle pietre per attraversare un torrente o un fiume è un riferimento al videogioco Sega del 1992 "Belle's Quest".



La cupola di vetro che protegge la rosa è stata realizzata dalla società britannica Glass Solutions Ltd., che produce articoli in vetro per scienziati, architetti e designer. Glass Solutions ha anche realizzato i calici danzanti da cui Belle beve durante la canzone "Stia con noi". Il fatto interessante è che Glass Solutions ha anche prodotto tutte le bottiglie di vetro nell'ufficio di Severus Piton del franchise cinematografico di Harry Potter (in cui Emma Watson è un'attrice protagonista) e l'involucro che contiene la pozione Felix Felicis in Harry Potter e il Principe Mezzosangue ( 2009).



Questo è il ventinovesimo film della storia ad incassare oltre 1 miliardo di dollari in tutto il mondo.



Belle, in questo film, è un inventore come Maurice. Questo perché Emma Watson voleva che Belle avesse una storia sul perché fosse trattata in modo diverso dagli altri abitanti del villaggio. Watson e il team di produzione hanno persino scherzato sul fatto che Belle abbia inventato la lavatrice, così Belle può leggere libri mentre i vestiti vengono lavati.



I personaggi di questo film sono revisioni o aggiornamenti dei personaggi animati de La bella e la bestia (1991): il Maestro Cadenza è la versione di Forte di questo film, lo strumento musicale senziente de La bella e la bestia - Un magico Natale (1997). In questo film è un personaggio molto più eroico e gioviale. L'armadio è stato ribattezzato "Madame Gauardaroba" ed è stato modificato per essere la moglie di Cadenza. Il cane Sultan viene ribattezzato "Froufrou" ed è di proprietà di Guardaroba (e viene trasformato in una panca per pianoforte anziché in uno sgabello). L'interesse amoroso di Lumière, lo spolverino, è chiamato Spolverina ("Plumette") in questo film. Non è stata nominata nel film del 1991, ma è stata nominata Babette nel musical e Fifi in Il mondo incantato di Belle (1998). L'appendiabiti Chapeau era in precedenza un personaggio incantato senza nome del film del 1991. Lo chef Bouche, lo chef del palazzo trasformato in stufa, viene ribattezzato "Cuisinier". Le gemelle erano chiamate Paulette, Claudette e Laurette nel film d'animazione. Qui vengono ribattezzate Eliana, Elise ed Eloise.



Il film costato 160 milioni di dollari ha incassato nel mondo un milardo e 264 milioni di dollari.



La colonna sonora



Alan Menken , vincitore di otto premi Oscar due dei quali ricevuti per il classico d’animazione del 1991 ha composto la colonna sonora del film che include nuove registrazioni delle canzoni originali oltre a diversi nuovi brani composti da Menken e Sir Tim Rice.

Gli attori sul set erano sempre provvisti di un microfono, anche quando cantavano in playback. Prima delle riprese, i personaggi in forma umana hanno registrato le canzoni e i dialoghi che le introducevano. I personaggi incantati sono stati pre-registrati e le loro registrazioni sono state utilizzate come punto di riferimento durante le riprese. Poi, una volta completati gli effetti visivi, gli attori hanno registrato nuovamente le loro tracce per farle corrispondere alla vitalità dei personaggi animati.



Céline Dion , che ha cantato la title track del film d'animazione La bella e la bestia (1991) in un duetto con Peabo Bryson, in questo remake canta "How Does a Moment Last Forever" nei titoli di coda.

Il regista parla della collaborazione con Menken e dei nuovi brani scritto per il live-action.



Alan è estremamente generoso. Ero pieno di idee e volevo sperimentare nuove soluzioni, poiché che per me si trattava di un’esperienza completamente nuova ed elettrizzante. Lui ha dato davvero il meglio di sé, scrivendo tre nuovi brani e rivisitando quelli storici. È stato incredibile lavorare con lui e per me è stato una grande fonte d’ispirazione. Alan e Howard scrissero la colonna sonora originale del film d’animazione, ma poco tempo dopo Howard venne a mancare e non poté adattare le musiche per lo spettacolo di Broadway. Tim venne scelto per sostituirlo e da quel giorno lui e Alan sono stati coinvolti in questo progetto. Siamo stati davvero fortunati a lavorare con loro.



Tim Rice parla della collaborazione con Alan Menken e dello splendido e inarrivabile lavoro di Howard Ashman, paroliere per il classico originale.



Sono stato estremamente fortunato. Per quanto riguarda questo progetto credo di non essere all’altezza del grande Howard Ashman, un brillante paroliere che ci ha lasciati troppo presto, nel fiore degli anni. Ma sono anche un grande ammiratore di Alan: ho visto La Piccola Bottega degli Orrori e La Sirenetta e amo La Bella e la Bestia.

TRACK LISTINGS:

1. Overture - Alan Menken

2. Main Title: Prologue Pt. 1 - Alan Menken

3. Aria - Audra McDonald

4. Main Title: Prologue Pt. 2 - Alan Menken

5. Belle - Emma Watson & Luke Evans & Ensemble - Beauty and the Beast

6. How Does A Moment Last Forever (Music Box) - Kevin Kline

7. Belle (Reprise) - Emma Watson

8. Gaston - Josh Gad & Luke Evans & Ensemble - Beauty and the Beast

9. Be Our Guest - Ewan McGregor & Emma Thompson & Gugu Mbatha-Raw & Ian McKellen

10. Days In The Sun - Adam Mitchell & Stanley Tucci & Ewan McGregor & Gugu Mbatha-Raw & Ian McKellen & Emma Thompson & Emma Watson & Audra McDonald & Clive Rowe

11. Something There - Emma Watson & Dan Stevens & Ewan McGregor & Ian McKellen & Emma Thompson & Nathan Mack & Gugu Mbatha-Raw

12. How Does A Moment Last Forever (Montmartre) - Emma Watson

13. Beauty and the Beast - Emma Thompson

14. Evermore - Dan Stevens

15. The Mob Song - Luke Evans & Josh Gad & Ensemble - Beauty and the Beast & Emma Thompson & Ian McKellen & Stanley Tucci & Nathan Mack & Gugu Mbatha-Raw & Ewan McGregor

16. Beauty and the Beast (Finale) - Audra McDonald and Emma Thompson and Ensemble - Beauty and the Beast

17. How Does A Moment Last Forever - Celine Dion

18. Beauty and the Beast - Ariana Grande and John Legend

19. Evermore - Josh Groban

