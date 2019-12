Box Office Usa e Worldwide, i maggiori incassi del decennio – Top10

Di Federico Boni mercoledì 25 dicembre 2019

Box Office Italia, i maggiori incassi del decennio - Top10 Solo Checco Zalone ha tenuto il passo di James Cameron. Se il decennio passato si era chiuso con l'uscita di Avatar, campione d'incassi con 2,789,958,507 dollari, anche il 2019 è stato segnato da un altro storico primato. Quello di Avengers: Endgame, non solo maggior incasso del decennio ma della Storia del Cinema, inflazione esclusa, con i suoi 2,797,800,564 dollari. Un dominio Disney, quello dei principali incassi worldwide dal 2010 al 2019, con ben 7 titolo su 10, nonché il podio completo. Dietro Endgame, infatti, spazio a Star Wars: Episode VII, con 2,068,223,624 dollari, seguito da Avengers: Infinity War, medaglia di bronzo con 2,048,359,754 dollari. Quarta piazza Universal con i 1,670,400,637 dollari di Jurassic World, seguito dai 1,656,713,458 dollari del remake in CG de Il Re Leone e dai 1,518,812,988 dollari di The Avengers. Ancora Universal in settima posizione con i 1,515,047,671 dollari di Fast and Furious 7, seguito dai 1,402,805,868 dollari di Avengers: Age of Ultron e dai 1,346,913,161 di Black Panther. Chiusura di Top10 con l'unico film Warner, ovvero Harry Potter e i Doni della Morte 2, arrivato ai 1,341,932,398 dollari complessivi. Un decennio epocale per la Disney, che ha staccato, e in alcuni casi (vedi Fox) letteralmente divorato la concorrenza.

Negli Usa, invece, la Top10 è differente in quasi tutte le sue posizioni. Primo incasso del decennio, e della Storia del box office americano, è quello di Star Wars: Episode VII, arrivato ai 936,662,225 dollari, seguito dagli 858,373,000 dollari di Avengers: Endgame. Addirittura terzo Black Panther, con 700,059,566 incassati nel 2018, davanti ai 678,815,482 dollari di Avengers: Infinity War e ai 652,270,625 dollari di Jurassic World. Sesta posizione con 623,357,910 dollari per The Avengers, seguito dai 620,181,382 dollari di Star Wars: Episode VIII. Chiusura di chart, infine, con i 608,581,744 dollari de Gli Incredibili 2, i 543,638,043 dollari de Il Re Leone e i 532,177,324 di Rogue One. Il dominio Disney, negli USA, si fa quasi totale, con nove film su 10 made in Topolino.

Box Office Usa 2010/2019 i maggiori incassi del decennio

1 - Star Wars: Episode VII - The Force Awakens - $936,662,225

2 - Avengers: Endgame - $858,373,000

3 - Black Panther - $700,059,566

4 - Avengers: Infinity War - $678,815,482

5 - Jurassic World $652,270,625

6 - The Avengers - $623,357,910

7 - Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi - $620,181,382

8 - Incredibles 2 - $608,581,744

9 - The Lion King - $543,638,043

10 Rogue One - $532,177,324

Box Office Worldwide 2010/2019 i maggiori incassi del decennio

1 - Avengers: Endgame - $2,797,800,564

2 - Star Wars: Episode VII - The Force Awakens - $2,068,223,624

3 - Avengers: Infinity War - $2,048,359,754

4 - Jurassic World $1,670,400,637

5 - The Lion King - $1,656,713,458

6 - The Avengers - $1,518,812,988

7 - Furious 7 - $1,515,047,671

8 - Avengers: Age of Ultron - $1,402,805,868

9 - Black Panther - $1,346,913,161

10 - Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 - $1,341,932,398