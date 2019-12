Star Wars 9: Kevin Smith ha rivelato il suo cameo in "L'ascesa di Skywalker"

ATTENZIONE!!! L'articolo include SPOILER su ""Star Wars: L'ascesa di Skywalker".

Kevin Smith fan sfegatato di Star Wars dopo il cameo come voce di uno Stormtrooper in "Il risveglio della Forza" è tornato per un nuovo cameo in "L'ascesa di Sktywalker".

Smith ha condiviso su Facebook un'immagine della scena in cui appare, è uno degli infagottati abitanti del villaggio, un cyborg, che si vedono quando Poe si sta nascondendo dagli Stormtrooper su Kijimi.

Il regista JJ Abrams dopo l'attacco di cuore subito da Smith gli ha inviato i suoi auguri di una pronta guarigione aggiungendo che se si fosse sentito meglio avrebbe potuto raggiungerlo in Inghilterra per visitare il set e girare un cameo e così è stato come si può leggere a seguire nel commento di Smth.

Congratulazioni a @jjabramsofficial per il debutto al n.1 e per aver chiuso la saga di @starwars e grazie per avermi permesso di far parte della serie di film di cui mi sono innamorato 42 anni fa! Quando ho avuto il mio attacco di cuore, JJ mi ha mandato una mail che diceva "Supera tutto questo e ti metto nell'episodio 9!" Quando sono andati in produzione l'anno scorso su #theriseofskywalker, ho scritto a JJ e ho chiesto "Quindi...sono vivo. Quell'offerta è ancora buona?" Me lo ha confermato e sono volato in Inghilterra per visitare @pinewoodstudios per qualche giorno, durante il quale ho visto JJ fare le sue cose fino a quando non sono stato chiamato in azione! Evitando Stormtrooper su Kijimi, Poe passa davanti ad un cyborg infagottato del posto. Quell'abitante sono io! JJ mi ha fatto fare la voce di uno Stormtrooper in #theforceawakens e poi mi ha messo in Rise - due cose che un giovane Emo Kev non avrebbe mai potuto immaginare potessero accadere mentre alimentava le fiamme del suo fandom negli anni '70 e' 80! Grazie amico mio nella Forza, per avermi fatto l'offerta in primo luogo, per non parlare di quello che è accaduto a seguire! Mi hai fatto provare una sensazione rara che non provavo da quando collezionavo action figure da bambino nel 1983 e mi hai lasciato passare a casa tua a giocare a #starwars con te! #KevinSmith #jjabrams