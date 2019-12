Stasera in tv: "Daddy's Home 2" su Italia 1

Di Pietro Ferraro sabato 28 dicembre 2019

Italia 1 stasera propone "Daddy's Home 2", commedia del 2017 diretta da Sean Anders e interpretata da Mark Wahlberg, Will Ferrell, Mel Gibson, John Lithgow e John Cena.

Cast e personaggi

Will Ferrell: Brad Whitaker

Mark Wahlberg: Dusty Mayron

Linda Cardellini: Sara Whitaker

Mel Gibson: Kurt Mayron

John Lithgow: Jonah Whitaker

Scarlett Estevez: Megan Mayron

Owen Vaccaro: Dylan Mayron

John Cena: Roger

Alessandra Ambrosio: Karen

Didi Costine: Adrianna

Yamilah Saravong: Casey

Oscar Wahlberg: Roberto

Chesley Sullenberger: patrigno di Brad

Doppiatori italiani

Pino Insegno: Brad Whitaker

Simone D'Andrea: Dusty Mayron

Federica De Bortoli: Sara Whitaker

Mario Cordova: Kurt Mayron

Carlo Valli: Jonah Whitaker

Chiara Fabiano: Megan Mayron

Giulio Bartolomei: Dylan Mayron

Gabriele Sabatini: Roger

Daniela Calò: Karen

Chiara Vidale: Adrianna





La trama

Il padre Dusty (Mark Wahlberg) e il patrigno Brad (Will Ferrell) uniscono le forze per dare ai loro figli il Natale perfetto. La nuova partnership però viene messa alla prova quando il vecchio padre di Dusty, un macho della vecchia scuola (Mel Gibson) e l'ultra-affettuoso ed emotivo papà di Brad (John Lithgow) arrivano appena in tempo per seminare il caos durante le festività.





Il nostro commento

Daddy's Home 2 è una commedia natalizia all'insegna del godibile e una sorta di versione al maschile di Bad Moms 2 - Mamme molto più cattive, ma senza la dose di cinismo e politicamente scorretto che ha contraddistinto la versione al femminile. Mark Wahlberg e Will Ferrell tornano protagonisti ma la loro dinamica padre/patrigno e le loro gag hanno minor efficacia rispetto al film originale, lasciando che ha spiccare siano gli anziani papà di Mel Gibson e

John Lithgow, il primo perfetto nei panni del padre assente ed egoista, mentre all'istrionico Lithgow va un plauso per aver reso credibile il suo bonario genitore ultra-affettuoso dopo aver impersonato il serial-killer Arthur Mitchell in Dexter. "Daddy's Home 2" si lascia piacevolmente guardare e anche se nettamente inferiore al film originale, questo sequel può contare su una furba e suggestiva ambientazione natalizia.





Curiosità



Il film è un sequel della commedia Daddy's Home uscita nel 2015.



Chevy Chase e Robert De Niro sono stati considerati per i ruoli dei due padri anziani.



Mel Gibson che interpreta il padre di Mark Wahlberg ha solo quindici anni più di Wahlberg.



Quando il personaggio di Mark Wahlberg lancia una palla di neve, la musica del film The Departed - Il bene e il male suona in sottofondo. Wahlberg è stato nominato per un Oscar come miglior attore non protagonista per la sua interpretazione in quel film.



Quando manca l'elettricità durante la proiezione di "Missile Tow", l'usciere del teatro, che interrompe il film, ha il film The Fighter sul suo badge come suo film preferito, un altro film di Mark Wahlberg.



Sylvester Stallone e Bruce Willis sono stati considerati per il ruolo di Kurt Mayron (il padre di Dusty). A Harrison Ford, Kurt Russell, Dennis Quaid e Tim Allen è stato offerto il ruolo di Kurt Mayron.



A Steve Martin e Dan Aykroyd è stato offerto il ruolo di Don (il padre di Brad).



Il regista Sean Anders appare nel film in un cameo: è il pianista al club d'improvvisazione.



Questa è stata la seconda volta che John Lithgow ha interpretato il padre di un personaggio con il cognome Whitaker, dopo Jerome Whitaker (il padre di Barney) nella serie tv E alla fine arriva mamma.



Will Ferrell, Mel Gibson e John Lithgow hanno lavorato come doppiatori alla DreamWorks Animation, con Ferrell in Megamind (2010) nel ruolo del personaggio principale, Gibson in Galline in fuga (2000) nei panni del gallo Rocky Balboa e Lithgow in Shrek (2001) come Lord Farquad.



Kelsey Grammer è stato considerato per il ruolo di Don (il padre di Brad).



Il film costato 70 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 180.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Michael Andrews (Cattivi vicini, Corpi da reato, Nonno scatenato, Instant Family). Andrews ha musicato anche il precedente Daddy's Home.



1. Give A Little Bit – Supertramp

2. Silent Night – Stan Reynolds And His Orchestra

3. Jingle Bells – The Cast

4. O Ta¨Nnenbaum (Traditional) By Todd Carlon C

5. Snow In L.A. – Naz Tokio & Eric Zayne

6. Thunderstruck – Ac/Dc

7. It’S A Miracle – Barry Manilow

8. Jingle Bells – J. Pierpont (Otto Sieben)

9. Christmas Is Here Again – Dave Antrell

10. Christmas Wrapping – The Waitresses

11. Open Arms – Journey

12. Fine And Dandy – Jo Part & Christian Mondstein

13. Do They Know It’S Christmas – Band Aid

14. Father Christmas – The Kinks

15. Christmas Time – Ray Dixie & Stuart Roslyn

16. If You Leave Me Now – Will Ferrell

17. If You Leave Me Now – Chicago

18. The Only Gift I Need – Vivian Nouri

19. O Ta¨Nnenbaum (Traditional) – Henry Stuck

20. All I Want For Christmas Is You – Foghat

21. Mr. Pitiful – Matt Costa

22. Reindeer Rock – The Sportsmen

23. We Wish You A Swingin’ Christmas – The Nostalgia Big Band Ensemble

24. We Wish You A Merry Christmas (Traditional) – The Craig Gildner Sextet Feat. Tony Liberto

25. Turn Up – The Heavy

26. Christmas In Hollis – Run-Dmc

27. Little Sister – Rich Judd

28. Oh Holy Night – John Sullivan Dwight And Adolphe-Charles Adam (Sfc Beth Hough)

29. I’M Shipping Up To Boston – Dropkick Murphys

30. Little Drummer Boy – Pentatonix

31. Good King Wenceslas – Pitch Slapped

32. (There’S No Place Like) Home For The Holidays – Angela Mccluskey

33. Do They Know It’S Christmas – The Cast

34. St. Elmo’S Fire (Man In Motion) – John Parr

35. Come And Get It – Eli Husock, Michael Montgomery & Ryan Spraker

