Stasera in tv: "La giustizia di una madre" su Rete 4

Di Pietro Ferraro sabato 28 dicembre 2019

Rete 4 stasera propone La giustizia di una madre, film thriller del 2015 diretto da Sam Pillsbury e interpretato da Josie Bissett, Sarah Grey, Richard Harmon e Vincent Gale.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Josie Bissett: Nora Betnner

Sarah Grey: Scarlett Betnner

Richard Harmon: Seth Durand

Vincent Gale: Chris Betnner

Spencer Drever: Gus Betnner

Mike Dopud: Detective Coyle

Beverley Elliott: Iris Durand

Raul Inglis: Mr. Adams

Taylor St. Pierre: Spacciatore

Brenda Crichlow: Capitano Davis

Josh Byer: Avvocato

Sharon Taylor: Detective Jenkins





La trama

Chris Betnner collabora con la polizia per ritrovare suo figlio Gus scomparso mentre sua figlia Scarlett gli stava facendo da babysitter. La madre Nora sospetta dei suoi vicini, gli asociali Durand, la sciatta e irascibile vedova Iris e il suo figlio adolescente Seth, inquietante compagno di classe di Scarlett che l'ha perseguitata online e la spia regolarmente. Il detective in carica Coyle sottopone Seth ad un interrogatorio, ma deve lasciarlo andare per mancanza di prove e al contempo frenare l'irruenza di Nora che finisce per sconfina nell'illegale. Dopo che Scarlett riceve una foto di Gus imbavagliato, Nora non intende più aspettare che le autorità si muovano e quindi organizza un piano per scoprire la verità sul figlio: rapire Seth, portarlo nella casa di un defunto di cui è responsabile come agente immobiliare e torturare il ragazzo che continua a negare di essere coinvolto nel rapimento di Gus. Quando le cose vanno fuori controllo, Chris farà una scoperta che porterà alla luce segreti oscuri dietro al rapimento del figlio.





Curiosità