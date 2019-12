80 film comici americani da vedere secondo Cineblog

Di Pietro Ferraro sabato 28 dicembre 2019

Blogo vi propone una classifica con 80 commedie americane assolutamente da vedere.

Blogo vi propone una classifica con 80 imperdibili film comici americani.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Dopo la nostra classifica dei migliori film comici italiani assolutamente da vedere, andiamo ad occuparci dei film comici americani, impresa egualmente ardua visto che abbiamo deciso di pescare dagli anni '50 fino ai giorni nostri per selezionare una sorta di guida composta da 80 commedie che ogni patito di cinema dovrebbe vedere almeno una volta.

Partendo da classici come A qualcuno piace caldo e Frankenstein Jr. la nostra classifica attraversa 60 anni di commedia americana scandita dai più popolari attori comici da Eddie Murphy a Jim Carrey passando per Gene Wilder, Ben Stiller, Bill Murray, Adam Sandler, Jack Black e molti altri che lasciamo a voi scoprire.





1. Frankenstein Junior (1974)

La migliore parodia mai realizzata, Mel Brooks omaggia il Frankenstein di James Whale con una coppia dai tempi comici strepitosi: Gene Wilder e Marty Feldman. Selezionato per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti, Frankenstein Junior è stato anche inserito dall'American Film Institute nella classifica delle migliori cento commedie americane di tutti i tempi (13° posto).





2. Zoolander (2001)

Un cult-movie del genere demenziale che racconta il mondo della moda dal punto di vista di due modelli svampiti interpretati da Ben Stiller e Owen Wilson, che sembrano una versione glamour di Jim Carrey e Jeff Daniels di Scemo & più scemo. Il film ha fruito di una serie animata, Zoolander: Super Model, andata in onda su Netflix UK nel 2016 e di recente è uscito un sequel dal titolo Zoolander 2.





3. L'aereo più pazzo del mondo (1980)

Un "evergreen" della commedia demenziale anni '80 scritto e diretto dal trio Zucker-Abrahams-Zucker (Top Secret!). Il film fa il verso ai film della serie Airport e al classico Ora zero del 1957. Nel cast nutrito cast anche Leslie Nielsen che con qusto film rilanciò la sua carriera come attore comico. che culminerà nella trilogia Una pallottola spuntata.





4. Ricomincio da capo (1993)

Uno dei migliori film di Bill Murray nei panni di un cinico meteorologo televisivo che si ritrova incastrato in un loop temporale. Il film segna una reunion tra Murray e Harold Ramis (qui in veste di regista), i due attori tornano a collaborare a quattro anni da Ghosstbusters II in cui interpretavano gli acchiappafantasmi Peter Venkman e Egon Spengler. In origine Ramis voleva Tom Hanks o Michael Keaton per il ruolo di protagonista, ma entrambi gli attori declinarono l'offerta.





5. A qualcuno piace caldo (1959)

Il film diretto dallo specialista Billy Wilder (Quando la moglie è in vacanza) è ad oggi considerato una delle migliori commedie americane di tutti i tempi. Interpretato da un terzetto d'eccezione, Marilyn Monroe, Tony Curtis e Jack Lemmon, il film si è aggiudicato un Oscar per i migliori costumi e tre Golden Globes: Miglior film commedia o musicale, migliore attrice in un film commedia o musicale a Marilyn Monroe e miglior attore in un film commedia o musicale a Jack Lemmon.





6. Tutti pazzi per Mary (1998)

I fratelli Peter e Bobby Farrelly con Tutti pazzi per Mary tornano ai fasti e al successo di Scemo & più scemo. Il film con protagonisti Ben Stiller e Cameron Diaz include tutta una serie di elementi demenziali e politicamente scorretti che sono il marchio di fabbrica dei Farrelly, il duo però non toccherà mai più le "vette" comiche di questa stralunata commedia romantica che resta ad oggi il loro miglior film in assoluto. l'American Film Institute ha inserito il film al 27° posto nella lista delle migliori cento commedie americane di tutti i tempi.





7. L'alba dei morti dementi (2004)

La miglior parodia zombie su piazza insieme a Benvenuti a Zombieland, anche se L'alba dei morti dementi (Shaun of the Dead) resta un gradino sopra. Joe wright, Simon Pegg e Nick Frost inaugurano la loro "Trilogia del Cornetto" con questo sentito omaggio al cinema del compianto maestro George A. Romero che dopo aver visto e approvato il film invitò Pegg e Frost ad interpretare una coppia di zombie nel suo La terra dei morti viventi.





8. Il grande Lebowski (1998)

Incompreso da pubblico e critica alla sua uscita nelle sale, il film dei fratelli Coen si è guadagnato negli anni un meritato status di film di culto con il Drugo di Jeff Bridges che si trova attualmente al 10° posto nella lista dei 100 migliori personaggi cinematografici di tutti tempi stilata da Empire. Nel 2014 il film è stato anche scelto per la preservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti.





9. Beetlejuice - Spiritello porcello (1988)

Tim Burton confeziona il suo film più spassoso con un debordante Michael Keaton, che sembra davvero indemoniato, e l'iconica scena della cena con i commensali che ballano al ritmo della canzone "Day-O (Banana Boat Song)", ad oggi una delle sequenze cinematografiche più divertenti di sempre. Questa strepitosa commedia horror si è aggiudicata un Oscar per il trucco di Ve Neill, Steve La Porte e Robert Short ricco di trovate macabre e surreali e ha generato anche un musical e una serie televisiva animata dal titolo In che mondo stai Beetlejuice?.





10. Scuola di polizia (1984)

Le esilaranti disavventure del cadetto Carey Mahoney di Steve Guttenberg e dei suoi compagni della Scuola di polizia più sgangherata d'America sono un amato cult degli anni '80 che ha generato un longevo franchise con ben 6 sequel, una serie animata del 1988 in onda per due stagioni e una serie tv spin-off del 1997 con il rumorista Larvell Jones come unico membro del cast presente dalla serie cinematografica (esclusi cameo vari).

11. Ace Ventura - Missione Africa (1995)

12. Juno (2007)

13. Borat (2006)

14. Corpi da reato (2013)

15. 40 anni vergine (2005)

16. Suxbad: Tre menti sopra il pelo (2007)

17. Anchorman - La leggenda di Ron Burgundy (2004)

18. Le amiche della sposa (2011)

19. Elf - Un elfo di nome Buddy (2003)

20. Una pallottola spuntata (1988)

21. Ti presento i miei (2000)

22. The Blues Brothers - I fratelli Blues (1980)

23. Una poltrona per due (1983)

24. Un tipo imprevedibile (1996)

25. Il principe cerca moglie (1988)

26. Ace Ventura - L'acchiappanimali (1994)

27. Austin Powers - Il controspione (1997)

28. Ted (2012)

29. Una notte da leoni (2009)

30. Molto incinta (2007)

31. 2 single a nozze - Wedding Crasher (2005)

32. American Pie - Il primo assaggio non si scorda mai (1999)

33. Una settimana da Dio (2003)

34. Zohan - Tutte le donne vengono al pettine (2008)

35. White Chicks (2004)

36. 50 volte il primo bacio (2004)

37. Tenacious D e il destino del rock (2006)

38. 21 Jump Street (2012)

39. Scemo & più scemo (1994)

40. Hot Shots! (1991)

41. Sister Act: Una svitata in abito da suora (1992)

42. Scappo dalla città - La vita, l'amore e le vacche (1994)

43. Animal House (1978)

44. Tropic Thunder (2008)

45. Palle al balzo - Dodgeball (2004)

46. Strafumati (2008)

47. Una pazza giornata di vacanza (1986)

48. Balle spaziali (1987)

49. Per favore, ammazzatemi mia moglie (1986)

50. Non guardarmi: non ti sento (1989)

51. Getta la mamma dal treno (1987)

52. Monty Python - Il senso della vita (1983)

53. S.O.S. fantasmi (1988)

54. Un biglietto in due (1987)

55. Big (1988)

56. I gemelli (1988)

57. Senti chi parla (1989)

58. Baby Birba - Un giorno in libertà (1994)

59. Mezzogiorno e mezzo di fuoco (1974)

60. Brian di Nazareth (1979)

61. M.A.S.H. (1970)

62. Tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso ma non avete mai osato chiedere (1972)

63. Ecco il film dei Muppet (1979)

64. La strana coppia (1968)

65. Hollywood Party (1968)

66. La pantera rosa (1963)

67. Le folli notti del dottor Jerryll (1963)

68. Fratellastri a 40 anni (2008)

69. Hot Fuzz (2007)

70. Terapia e pallottole (1999)

71. Benvenuti a Zombieland (2009)

72. Un Natale esplosivo (1989)

73. Mamma, ho perso l'aereo (1990)

74. Non succede, ma se succede... (2019)

75. Babbo bastardo (2003)

76. Bad Moms - Mamme molto più cattive (2016)

77. Crazy & Rich (2018)

78. Come ammazzare il capo... e vivere felici (2011)

79. Kingpin (1996)

80. Galaxy Quest (1999)