Stasera in tv: "Din Don - Il ritorno" su Italia 1

Di Pietro Ferraro domenica 29 dicembre 2019

Italia 1 stasera propone "Din Don - Il ritorno", film commedia del 2019 diretta da Paolo Geremei ed interpretato da Enzo Salvi, Maurizio Mattioli, Giorgia Wurth e Ivano Marescotti.





Cast e personaggi

Enzo Salvi : Donato/don Donato

Maurizio Mattioli: vescovo

Giorgia Wurth: Sara

Ivano Marescotti

Emy Bergamo: Cesira

Adolfo Margiotta: Murena

Leonardo Bocci

Andrea Dianetti: Luigi

Gabriele Carbotti: don Gabriele

Agnese Maselli: Agnese

Laura Torrisi Esmeralda

Marco Milano

Rebecca Staffelli

Crisula Stafida: La Gina





La trama

Donato (Enzo Salvi) è tornato a fare il manager. All’improvviso riceve una telefonata: don Dino è volato in cielo a causa di un male fulminante. Donato scopre le novità: a Roccasecca la chiesa era stata chiusa e il parroco era stato mandato in un paesino del Nord Italia, in Trentino. Donato intende dargli l’ultimo saluto e si mette in viaggio per raggiungere il paese e partecipare al funerale. Giunto a destinazione, scopre che don Dino, nel testamento, l’ha nominato suo vice nella parrocchia affidandogli il compito di proseguire ciò che lui non ha potuto concludere. Donato vorrebbe ripartire il prima possibile, ma gli amici che hanno seguito don Dino nella sua nuova comunità cercano di convincerlo che deve restare, solo lui può proseguire la strada tracciata da don Dino. Don Donato alla fine accetta.





Curiosità



Il film è il sequel di Din Don – Una parrocchia in due, commedia diretta da Claudio Norza e interpretata da Enzo Salvi e Maurizio Battista.



Il film è diretto dall'esordiente Paolo Geremei all'attivo per lui diversi corti (Rossa Super, Oltre la Linea, Blu, Alleluja) e documentari (Zero a Zero, Prima dell'Ultima).



Il film è stato girato interamente in Trentino tra Pellizzano, Ossana e Terzolas.



Il soggetto del film è di Bruno Frustaci anche autore del soggetto del precedente Din Don - Una parrocchia in due. Frustaci stavolta ha scritto anche la sceneggiatura insieme a Luca Biglione (L'allenatore nel pallone 2, Napoletans). Tra i film scritti da Biglione c'è una Cella in Due con protagonisti Enzo Salvi e Maurizio Battista.



Le musiche originali del film sono di Vincenzo Sorrentino che ha musicato il precedente Din Don - Una parrocchia in due e anche Fausto & Furio - Nun Potemo Perde con protagonisti Enzo Salvi e Maurizio Battista



Prodotto dalla romana Sunshine Production e diretto da Paolo Geremei, Din Don - Il Ritorno ha avuto il supporto logistico di Trentino Film Commission.



Fonte: Trentino Film Commission