Box Office Italia, Pinocchio batte tutti - esordio boom per Jumanji 3

Di Federico_40 lunedì 30 dicembre 2019

Sul finire di 2019 il cinema italiano rialza la testa.

Box Office Usa, insuperabile Star Wars: The Rise Of Skywalker - bene Piccole Donne Disastroso esordio per Spie sotto copertura. Un ricco, splendido Natale a tinte tricolori. I cinema d'Italia sono stati travolti dagli spettatori, nel corso dell'ultimo fine settimana, in attesa del fenomeno Checco Zalone che dal 1 gennaio spazzerà via tutti. Pinocchio ha conquistato l'ambito scettro, con altri 5.335.839 euro incassati da giovedì a domenica. 10 mililioni di euro totali per il film di Matteo Garrone, con 1.482.628 ticket staccati. Un grande risultato per il regista romano e per la 01, che ha scommesso sul progetto. Dietro di lui esordio show per Jumanji: The Next Level.

Addirittura 6 milioni di euro in 5 giorni per la pellicola Sony, uscita in poco meno di 600 sale. Sua la miglior media per sala della Top10, pari a 8.426 euro. Il primo capitolo debuttò con 3.612.491 euro. Benissimo, in terza posizione, anche Ficarra e Picone. Altri 4.554.611 euro per Il Primo Natale, che ha avuto l'arguzia di anticipare tutti nell'uscita, tanto dall'essere arrivato ai 12.492.914 euro. I due comici siciliani hanno già fatto meglio de l'Ora Legale, che chiuse a quota 10. Ora puntano al traguardo dei 15. Loro, comunque vada, il maggior incasso tricolore del 2019. Dopo 11 mesi estremamente complicati, il cinema italiano è riuscito a risollevarsi sul filo di lana. Fuori dal podio, incredibile ma vero, Star Wars: L'ascesa di Skywalker, arrivato ai 10.463.502 euro totali e ormai certo di far peggio dei precedenti due capitoli della saga. In quinta posizione, con altri 2.448.098 euro incassati, troviamo La Dea Fortuna di Ferzan Ozpetek, arrivato ai 4.627.053 euro totali. Cadranno i 5.7 milioni di euro incassati da Napoli Velata. A quota 18 milioni troviamo Frozen 2, con Last Christmas arrivato ai 2 milioni e Cena con Delitto ai 4.1. Male al debutto, come avvenuto negli States, Spie sotto Copertura, partito con appena 608.073 euro in 5 giorni, mentre l'Immortale si appresta al grande saluto con quasi 6 milioni in tasca. Una scommessa vinta per Vision.

Domani uscirà in sala Playmobil - The Movie, ma è il primo gennaio la data da segnare in rosso sul calendario. Tolo Tolo di Checco Zalone invaderà la Penisola, con oltre 1200 copie. Quo Vado?, esattamente 4 anni fa, debuttò con 26 milioni di euro in 4 giorni, record assoluto del cinema italiano. Riuscirà Zalone a battere se stesso?