Film 2019: nuovo trailer "supercut" con i migliori film del decennio

Di Pietro Ferraro lunedì 30 dicembre 2019

Un nuovo trailer supercut raccoglie i migliori film del decennio 2010-2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Il canale YouTube di Movie Nerds ha pubblicato un fantastico video con un montaggio dei migliori film del decennio selezionati dal 2010 al 2019. Quale migliore modo di chiudere un anno con uno sguardo indietro ai film che più ci hanno emozionato e coinvolto?

Il trailer mostra un certosino e competente lavoro di montaggio che miscela davvero molti film in un emozionante riassunto di 10 minuti accompagnati da musica e battute dei film selezionati.

Nell'incipit del trailer abbiamo riconosciuto i film Marvel Doctor Strange, Black Panther e Guardiani della galassia, il Silence di Martin Scorsese, The Hateful Eight di Tarantino, la Disney con Frozen, Coco e il remake live-action Cenerentola, Inception di Christopher Nolan, Star wars: Il risveglio della Forza, L'amore bugiardo - Gone Girl di David Fincher, il biopic Tonya con Margot Robbie, Boyhood di Richard Linklater, Ready Player One di Steven Spielberg e Melancholia di Lars von Trier. Vi lasciamo scoprire gli atri, buona visione.

Fonte: Movie Nerds