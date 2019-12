Stasera in tv: "Harvey" su Rete 4

Di Pietro Ferraro martedì 31 dicembre 2019

Rete 4 stasera propone "Harvey", commedia del 1950 diretta da Henry Koster e interpretata da James Stewart, Peggy Dow, Charles Drake e Josephine Hull.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

James Stewart: Elwood P. Dowd

Peggy Dow: Miss Kelly (Nurse)

Charles Drake: Dr. Lyman Sanderson

Cecil Kellaway: Dr. William Chumley

Josephine Hull: Veta Louise Simmons

Victoria Horne: Myrtle Mae Simmons

Jesse White: infermiere

William Lynn: Giudice Omar Gaffney

Wallace Ford: tassista

Nana Bryant: sig.ra Hazel Chumley

Grayce Mills: zia Ethel Chauvenet

Clem Bevans: portiere

Harry Hines: Meegles

Sam Wolfe: Mr. Minninger

Doppiatori italiani

Gino Cervi: James Stewart

Rosetta Calavetta: Peggy Dow

Mario Pisu: Charles Drake

Mario Besesti: Cecil Kellaway

Giovanna Scotto: Josephine Hull

Wanda Tettoni: Victoria Horne

Stefano Sibaldi: Jesse White

Bruno Persa: Wallace Ford

Lydia Simoneschi: Nana Bryant





La trama

Elwood P. Dowd (James Stewart) fa amicizia con uno spirito che prende la forma di un coniglio di dimensioni umane di nome Harvey che però solo lui può vedere (e occasionalmente anche alcuni privilegiati). Dopo che la sorella cerca di ricoverarlo in un istituto psichiatrico si susseguiranno una serie di malintesi che però sembrano tutti orchestrati per culminare in un lieto fine. Ci sarà lo zampino di Harvey?





Curiosità



Il soggetto del film è tratto dalla pièce omonima di Mary Chase, vincitrice del premio Premio Pulitzer nel 1945.



James Stewart per il ruoo in questo film è stato candidato ad un Oscar come migliore attore protagonista, mentre l'attrice Josephine Hull ha vinto un Oscar e un Golden Globe come miglior attrice non protagonista.



Su suggerimento di James Stewart, il regista ha cambiato molte inquadrature per renderle più ampie in modo da includere "Harvey".



Per gioco il cast e la troupe spesso mettevano una sedia per "Harvey" a pranzo e gli ordinavano qualcosa da mangiare.



James Stewart in seguito dichiarò in un'intervista che Josephine Hull aveva il ruolo più difficile nel film, dal momento che doveva credere e non credere nel coniglio invisibile...allo stesso tempo.



In molte interviste, James Stewart ha indicato il ruolo di Elwood P. Dowd come il suo preferito.



Sebbene il personaggio di James Stewart, Elwood P. Dowd, possa certamente essere definito un alcolizzato, solo una volta in tutto il film è visto mentre beve un drink. Questo perché il codice di produzione di Hollywood all'epoca non gli avrebbe permesso di mostrarsi ubriaco nei film.



Nel 1990 James Stewart ha registrato un'introduzione per l'uscita in VHS del film, che si è poi rivelato uno dei video più venduti dell'anno.



Henry Koster e James Stewart hanno scoperto di aver lavorato molto bene insieme. Koster ha detto in seguito che lavorare con Stewart è stata "senza dubbio una delle esperienze più piacevoli della mia vita...Deve essere stato il suo spirito".



Prima dell'uscita del film, un comunicato stampa riportava che Francis il mulo parlante sarebbe apparso in cameo. James Stewart, nei panni di Elwood P. Dowd, doveva passare davanti a Francis e Francis avrebbe "parlato". Elwood si sarebbe girato per rispondere, ma Francis lo avrebbe rimproverato, affermando che non stava parlando con lui, ma con il grosso coniglio.



Il film andò bene al botteghino, ma non abbastanza per recuperare i costi di produzione, che erano lievitati a causa dei 750.000$ sborsati per l'acquisizione dei diritti della commedia.



Gino Cervi, che doppia James Stewart nella versione italiana, ha interpretato il ruolo di Elwood P. Dowd anche nella versione teatrale italiana.



La produzione originale di "Harvey" a Broadway di Mary Chase fu inaugurata il 1° novembre 1944 e rimase in cartellone per 1775 spettacoli.



Prima di recitare nel film, James Stewart aveva interpretato Elwood P. Dowd sul palcoscenico.



Mary Chase ebbe l'idea che il pubblico cinematografico avrebbe dovuto effettivamente vedere Harvey alla fine del film perché "non voleva che nessuno uscisse dal cinema pensando che Elwood fosse solo un ubriacone. Lui crede in Harvey...e penso che anche il pubblico dovrebbe credere in Harvey". Lo studio ha considerato l'opzione e ha anche sperimentato come mostrarlo al pubblico, compresa la sua sagoma, e anche attaccando una coda di coniglio al tassista alla conclusione del film. Tuttavia alla fine lo studio ha avuto la meglio e ha saggiamente deciso di NON rovinare l'illusione. Solo una volta un coniglio gigante era effettivamente apparso sul palco dello spettacolo teatrale di "Harve"y, e i risultati furono disastrosi. Il produttore teatrale Brock Pemberton ha ricordato in un'intervista del 1945 che durante quella performance a Boston, "il gelo è sceso sulla platea, che non si è mai completamente sciolto in seguito".