Tolo Tolo di Checco Zalone, quanto incasserà?

Di Federico_40 mercoledì 1 gennaio 2020

Cinema d'Italia presi d'assalto grazie a Tolo Tolo di Checco Zalone.

Tolo Tolo, la recensione: Checco Zalone dichiara guerra all'intolleranza nella sua commedia più politica Checco Zalone fa il suo esordio alla regia con Tolo Tolo, suo progetto più ambizioso. È uscito oggi in oltre 1200 copie Tolo Tolo, nuovo attesissimo film di Checco Zalone, per la prima volta non solo protagonista e co-sceneggiatore ma anche regista. Quattro anni dopo gli epocali incassi di Quo Vado?, secondo incasso di tutti i tempi dietro Avatar con 65.341.588 euro e 9.354.698 ticket staccati, l'ex comico di Zelig punta allo scettro, dal lontano 1997 in mano a James Cameron. Prima con Titanic (50.217.865 €) e dal 2010 con Avatar (65.679.238 €). Ma quanto incasserà Tolo Tolo?

Il 1 gennaio del 2016, Quo Vado? esordiva con 6.850.000 euro in 24 ore, record ad oggi mai superato. Al terzo giorno il film battè se stesso incassando 7.770.000 euro, miglior singola giornata di sempre. Alla fine del primo fine settimana, aveva già incassato 22.248.000 euro, battendo l'ex primatista Sole a catinelle, sempre di Checco Zalone, che incassò 18.606.811 euro, per poi arrivare ai 51.948.550 euro finali, con 8.005.352 spettatori paganti.

Uscito il 5 gennaio del 2011, Che Bella Giornata incassò 2 milioni e 400.000 euro in 24 ore, poi diventati 18.647.478,72 in 5 giorni. In 7 giorni i milioni incassati divennero 21. A fine corsa 43.475.840 euro, con 6.831.460 ticket staccati. Cado dalle nubi, primo film con Checco Zalone uscito in sala nel 2009, incassò invece 14.073.000 euro. Complessivamente, in dieci anni i quattro film del comico hanno incassato 174.838.978 euro. Una cosa mai vista prima nel Bel Paese.

Ma quanto riuscirà ad incassare l'atteso Tolo Tolo? Difficile, se non impossibile, fare previsioni, ma appare arduo ripetere l'incredibile exploit del 2016 (per quanto Checco si sia sempre migliorato, fino ad oggi). Zalone farà comunque follie, ma volendo esporsi direi senza infrangere record storici. Facile immaginare un totale finale tra i 40 e i 50 milioni di euro.