Patty Jenkins e Ava DuVernay: nuove action figures Funko Pop delle registe di "Wonder Woman 1984" e "Selma"

Di Pietro Ferraro giovedì 2 gennaio 2020

Le registe di "Wonder Woman 1984" e "Selma" sono le ultime aggiunte alla linea Funk Pop dedicata ai registi cinematografici.

Dopo l'Alfred Hitchcock in bianco e nero sul set di Psycho e un Taika Waititi abbigliato in rosa e ananas, altre due registe di punta, la Patty Jenkins dei film di Wonder Woman e la Ava DuVernay di Selma - La strada per la libertà sono entrate a far parte della collezione di fumettose figures in vinile targate Funko POP.

Patty Jenkins dopo l'esordio con il biopic Monster, valso un Oscar come Miglior attrice protagonista a Charlize Theron, ha messo mano all'Universo Esteso DC in quel momento in grossa difficoltà dopo i controversi Batman v Superman e Suicide Squad dando nuovo slancio al franchise dirigendo il primo film in solitaria di Wonder Woman con protagonista Gal Gadot. Il film ben accolto da fan e critica incassò 821 milioni di dollari, incassi che Jenkins e Gadot sperano di bissare ed eventualmente superare con il sequel Wonder Woman 1984 in arrivo a giugno di quest'anno. La figure Funko POP di Jenkins indossa una tuta bianca, delle scarpe da tennis e un soprabito marrone chiaro.

Ava DuVernay è stata la prima donna afroamericana a ricevere una nomination al Golden Globe e al Critics Choice Award come miglior regista per il film "Selma - La strada per la libertà", dramma storico candidato all'Oscar per il miglior film e vincitore di una statuetta per la miglior canzone originale ("Glory"). DuVernay ha diretto anche il dramma Middle of Nowhere del 2012 premiato al Sundance, il documentario XIII emendamento (2016) candidato al premio Oscar e premiato con un Emmy, lo sfortunato fantasy Nelle pieghe del tempo (2018) basato sul romanzo omonimo di Madeleine L'Engle e più di recente la miniserie tv When They See Us di Netflix. La regista in precedenza ritratta in formato "Barbie", in questa nuova figure indossa jeans, scarpe da tennis e una maglietta che rappresenta il suo collettivo artistico ARRAY.

Ricordiamo che la linea Funko Pop dedicata ai registi include anche figures di James Wan (The Conjuring), Paul Feig (Le amiche della sposa), James Gunn (Guardiani della galassia) e Guillermo del Toro (Hellboy).





Fonte: EW