A Quiet Place 2: nuovo trailer italiano del sequel con Emily Blunt, Cillian Murphy e Djimon Hounsou

"A Quiet Place II" con Emily Blunt, Cillian Murphy e Djimon Hounsou arriva nei cinema il 19 marzo 2020.

20th Century Fox ha reso disponibile un nuovo trailer italiano di A Quiet Place II, il sequel di di John Krasinski che riprende subito dopo gli eventi del primo film, e segue la famiglia Abbott che deve avventurarsi all'esterno dove troveranno più mostri in agguato e una strenua lotta per la sopravvivenza.

La trama ufficiale:

Il film vede il ritorno di Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe con le nuove aggiunte al cast: Cillian Murphy e Djimon Hounsou.

Krasinski ed Emily Blunt, marito e moglie nella vita reale, hanno parlato di A Quiet Place 2 in una intervista dello scorso anno.

In un certo senso, l'idea di vedere chi fossero queste persone prima che accadesse tutto quel che abbiamo visto sarebbe interessante, ma non ne sono sicura perché penso che in realtà dovremmo concentrarci su cosa sia successo dopo, nel prossimo capitolo. Penso che le persone si siano sentite davvero coinvolte in questa famiglia...

Krasinski, che ha diretto, interpretato e co-sceneggiato il primo capitolo non era inizialmente interessato a lavorare su un sequel, ma dopo aver trovato un'idea intrigante ha cambiato idea.

Questo è un mondo in cui puoi giocare, non è solo un personaggio da rifare ... in realtà è un mondo, che è un'esperienza completamente diversa, davvero unica . Non è come 'Alien' o 'Lo Squalo', dove il cattivo principale si ripete; è un vero insieme di regole con cui puoi giocare attraverso sfaccettature molto diverse.