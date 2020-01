Wonder Woman 1984: nuova immagine ufficiale di Wonder Woman 2

Di Pietro Ferraro venerdì 3 gennaio 2020

Gal Gadot è la supereroina DC in una nuova foto ufficiale di Wonder Woman 1984 al cinema dal 4 giugno 2020.

Disponibile una nuova immagine ufficiale di Wonder Woman 1984 che mostra Diana (Gal Gadot) alle prese con un criminale, l'immagine sembra far parte di una scena che si svolge in un centro commerciale la cui descrizione è trapelata durante le riprese e il gesto divertito di Diana dovrebbe essere rivolto ad una bambina che assiste alla scena.

Il primo film di Wonder Woman ha esplorato la storia di Themyscira e delle Amazzoni, rivelando che le donne guerriere sono state create da Zeus come risposta al male dell'umanità. Le Amazzoni però fallirono nella loro missione e abbandonarono il mondo rifugiandosi sull'isola che divenne il loro santuario intonso dalla corruzione degli uomini, almeno fino a quando Diana non salvò Steve Trevor e decise di porre fine alla prima guerra mondiale.

Wonder Woman 1984 vedrà il ritorno dello Steve Trevor di Chris Pine immolatosi alla fine del primo film, di Robin Wright di nuovo nei panni di Antiope e di Connie Nielsen in quelli di Hippolyta. Il cast è completato dalle new entry Natasha Rothwell, Ravi Patel, Gabriella Wilde e Kristen Wiig e pedro pascal nei panni degli antagonisti Barbara Minerva / Cheetah e Maxwell Lord.

Alla regia di Wonder Woman 2 ancora Patty Jenkins che ha dichiarato di aver già pianificato la storia di un potenziale Wonder Woman 3, oltre ad uno spin-off incentrato sulle amazzoni di Themyscira. Jenkins ha scritto la sceneggiatura insieme a David Callaham (I Mercenari), lavorando ad un trattamento della storia che ha elaborato con l'autore di fumetti Geoff Johns. Charles Roven, Deborah Snyder, Zack Snyder, Patty Jenkins, Gal Gadot e Stephen Jones sono i produttori del film. Rebecca Steel Roven Oakley, Richard Suckle, Marianne Jenkins, Geoff Johns, Walter Hamada, Chantal Nong Vo e Wesley Coller sono i produttori esecutivi.

"Wonder Woman 1984" arriva nei cinema il 4 giugno 2020.

Fonte: Fandango