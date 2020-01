Greta Gerwig lavora ad un musical originale

Di Federico Boni venerdì 3 gennaio 2020

Dopo il boom di Piccole Donne, Greta Gerwig non vuole più fermarsi.

Piccole Donne, la recensione: l'adattamento perfetto di Greta Gerwig E' un tripudio di bellezza il nuovo Piccole donne firmato Greta Gerwig. In odore di nomination agli Oscar grazie allo splendido Piccole Donne, Greta Gerwig ha rivelato a Variety il suo prossimo progetto in qualità da regista.

Un musical: "Sento che al mondo, in questo momento, manchi davvero il tip tap". Altre informazioni la musa di Noah Baumbach, con cui sta scrivendo la sceneggiatura del live-action di Barbie, non ne ha date. Candidata agli Oscar per la regia e lo script di Lady Bird, Greta, grande esclusa dalle candidature dei Golden Globe, prepara il bis con Piccole Donne, accolto trionfalmente dalla stampa americana.

Protagonisti del nuovo adattamento del grande classico della letteratura sono Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh ed Eliza Scanlen, Timothee Chalamet, Laura Dern e Meryl Streep. Ma il prossimo appuntamento della Gerwig sarà un ritorno alla recitazione in una produzione di "Tre sorelle" di Anton Čechov, con Oscar Isaac, al New York Theatre Workshop.

Piccole donne arriverà nelle sale d'Italia il prossimo 9 gennaio.