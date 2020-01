Gretel & Hansel: nuovo trailer del fantasy horror con Sophia Lillis

Di Pietro Ferraro venerdì 3 gennaio 2020

La celebre fiaba tedesca dei fratelli Grimm torna al cinema in "Gretel & Hansel", una cupa rivisitazione horror del regista Oz Perkins.

Disponibile un nuovo trailer e una locandina di Gretel & Hansel, una rivisitazione horror della celeberrima fiaba dei fratelli Grimm diretta dal regista Oz Perkins (February - L'innocenza del male).

Protagonista del film la Sophia Lillis di IT nei panni di Gretel, una ragazza di sedici anni che vive in una remota campagna fiabesca che conduce il suo fratellino di otto anni Hansel (Sam Leakey) in un bosco oscuro alla ricerca disperata di cibo e lavoro, solo per imbattersi in un nesso di terrificante malvagità che ha le fattezze di una agghiacciante strega interpretata da Alice Krige, la Regina Borg del film Star Trek - Primo contatto e della serie tv Star Trek: Voyager.

Il cast del film include anche Jessica De Gouw (Underground, Arrow) e Charles Babalola (Black Mirror, The Legend of Tarzan). Perkins dirige da una sceneggiatura di Rob Hayes. Brian Kavanaugh-Jones e Fred Berger producono il film insieme ai produttori esecutivi Sandra Yee Ling, Macdara Kellehe.

La favola di "Hansel e Gretel" è stata tradotta e adattata più volte nel corso degli anni con versioni cinematografiche, televisive e teatrali. Il sottovalutato action-fantasy-horror Hansel & Gretel - Cacciatori di streghe di Tommy Wirkola è l'adattamento più recente, che ha visto Jeremy Renner e Gemma Arterton nei panni dei due fratelli ormai adulti diventati cacciatori di streghe professionisti.

"Gretel & Hansel" debutta nei cinema americani il 31 gennaio 2020.

