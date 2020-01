Mallrats 2: Kevin Smith aggiorna sul sequel di Generazione X

Di Pietro Ferraro venerdì 3 gennaio 2020

Kevin Smith ha svelato il titolo del sequel di "Generazione X" di cui sta scrivendo al sceneggiatura.

Kevin Smith ha fornito un update sull'annunciato Mallrats 2, sequel del film Generazione X facente parte del cosiddetto "View Askewniverse", universo condiviso che Smith sta rivisitando a partire dal recente Jay & Silent Bob Reboot e l'annunciato Clerks 3.

Smith ha pubblicato un post su Instagram in cui il regista fa un riepilogo del suo "incredibile" 2019 e nella scaletta ricorda le sue impronte lasciate nel cemento dell'iconico Chinese Theatre, il film Clerks selezionato dalla Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti, il tour per promuovere "Jay & Silent Bob Reboot" e un accenno a "Mallrats 2".

...Sto iniziando in modo divertente scrivendo cose per Brodie Bruce & Co. da dire nella nuova sceneggiatura che ho chiamato TWILIGHT OF THE MALLRATS!

Kevin Smith ha annunciato "Mallrats 2" a marzo 2015 confermando anche i ritorno del cast originale. Nonostante "Generazione X" sia stato un flop a livello d'incassi e abbia ricevuto una tiepida accoglienza dalla critica, negli anni il film è diventato un classico di culto, tanto che già nel 2015 era stato programmato un sequel dal titolo MallBrats. Nel giugno 2016 Smith ha annunciato che il sequel sarebbe diventato una serie tv di 10 episodi, purtroppo nel febbraio 2017 Smith ha annunciato di non essere riuscito di vendere le serie tv a nessuna rete e il sequel è stato archiviato a tempo indeterminato. Ora sembra che Smith sia di nuovo in pista, probabilmente con un concept diverso rispetto al precedente.

Nel post Kevin Smith ha anche confermato che sta scrivendo"Clerks 3".

Anche la sceneggiatura di CLERKS III è in corso, quindi vedremo quale film sarà il mio primo film dei ruggenti anni '20!

Kevin Smith dopo il quasi fatale attacco cardiaco subito nel 2018 sembra tornato in forma e con una gran voglia di lavorare, per il momento il nuovo anno per il regista inizia, anzi prosegue con il tour di "Jay & Silent Bob Reboot" che ripartirà il 10 gennaio prossimo da Oakland per fare tappa in altre 25 città.





























