Stasera in tv: "The Landlord - L'ossessione" su Rete 4

Di Pietro Ferraro sabato 4 gennaio 2020

Rete 4 stasera propone "The Landlord - L'ossessione", film thriller del 2017 diretto da Daniel Ringey e interpretato da Ted McGinley, Molly McCook, Jack Turner e Amy Arburn.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Ted McGinley: Robert J. Farnsworth

Molly McCook: Alyssa Haroldson

Jack Turner: Oliver Hall

Amy Arburn: Sam

Ashley Santos: Katie

Anne Sward: Helen Farnsworth

Adrian Gaeta: Adam

Paul Elia: Heckler

Kelsie Elena: Cameriera

Jarrod Phillips: Paul

Elizabeth Gibson: Meghan

Peyton Marie Dalley: Jane

Talitha Hanks: Moglie di Heckler





La trama

Alyssa (Molly McCook) si trasferisce in un lussuoso complesso di appartamenti, ma non è consapevole di essere spiata dal suo disturbato padrone di casa, Robert (Ted McGinley), attraverso telecamere nascoste. Robert farà di tutto per riempire il vuoto lasciato dalla figlia, anche se ciò significa sostituirla.





Curiosità