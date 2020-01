Mon Mon Mon Monsters: nuovo trailer della commedia horror taiwanese di Giddens Ko

Di Pietro Ferraro sabato 4 gennaio 2020

Una banda di ragazzi cattura e tortura una mostruosa creatura carnivora, ma il sadico gioco avrà conseguenze disastrose.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

In occasione dell'uscita americana in DVD e Blu-ray, è disponibile un nuovo trailer sottotitolato in inglese di Mon Mon Mon Monsters (Guai guai guai guaiwu!), una intrigante commedia horror made in Taiwan scritta, diretta e coprodotta dall'attore, scrittore e regista Giddens Ko (L-O-V-E, You Are the Apple of My Eye).

Accusato ingiustamente di aver rubato denaro, Lin Shu-wei è costretto a prestare servizio alla comunità insieme ai bulli della sua classe. Mentre la banda di bulli lo accetta progressivamente come uno di loro, Lin partecipa ai loro misfatti per avere la loro approvazione. Durante una notte trascorsa fuori a far danni, il gruppo incappa in due creature mostruose, due ghoul carnivore. Una viene catturata mentre l'altra riesce a fuggire. Il gruppo inizia così un sadico gioco torturando la creatura loro prigioniera, ma l'altra creatura sfuggita alla banda non ha intenzione di abbandonare la sorella e tornerà per liberarla.

Ko inizialmente aveva concepito il film come un mockumentary interamente girato su iPhone. Questa idea però alla fine venne scartata quando il progetto si è evoluto in un lavoro più personale ispirato in parte al contraccolpo che il regista stava ricevendo in quel momento per alcuni episodi mediatici che lo avevano visto coinvolto. Nell'ottobre 2014 Pechino aveva ordinato che le opere di Ko fossero rimosse dalle librerie in seguito al gesto di alcune settimane prima di Ko che si era rasato la testa per mostrare solidarietà a "Occupy Central with Love and Peace", l'organizzazione che ha dato il via alle proteste di Hong Kong del 2014. Nello stesso mese Ko ammise pubblicamente di aver tradito la sua ragazza Hsiao-nei, con cui aveva una relazione da nove anni, con la reporter televisiva Chou Ting-yu. All'inizio di maggio 2015, Ko ha confermato che il suo rapporto con Hsiao-nei era terminato. Ko e Chou hanno iniziato a frequentarsi ufficialmente a marzo 2016 e si sono sposati alla fine del 2017. Mentre discuteva di questi fatti e di quanto hanno influenzato il film, Ko ha dichiarato: "Forse milioni di taiwanesi mi odiavano, quindi volevo girare un film horror per spaventare tutti e per esprimere il mio odio".

Il cast di Mon Mon Mon Monsters include Eugenie Liu (“Behind Your Smile”), Pei-Hsin Lin, Carolyn Chen (Attention, Love!), Yu-Kai Deng ( Tree in the River) e Kent Tsai (All Because of Love). Il film arriva negli Stati Uniti direttamente in DVD e Blu-ray il 4 febbraio 2020.

fonte: Bloody Disgusting