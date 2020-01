Stasera in tv: "Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali" su Rai 2

Di Pietro Ferraro domenica 5 gennaio 2020

Rai 2 stasera propone "Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali", film fantastico del 2016 diretto da Tim Burton e interpretato da Eva Green, Asa Butterfield, Samuel L. Jackson, Judi Dench e Rupert Everett.





Cast e personaggi

Eva Green: Miss Alma Peregrine

Asa Butterfield: Jacob 'Jake' Portman

Ella Purnell: Emma Bloom

Samuel L. Jackson: sig. Barron

Judi Dench: Miss Esmeralda Avocet

Terence Stamp: Abraham Portman

Rupert Everett: John Lamont

Allison Janney: dott.ssa Golan

Chris O'Dowd: Franklin Portman

Kim Dickens: Maryann Portman

O-Lan Jones: Shelly

Finlay MacMillan: Enoch O'Connor

Lauren McCrostie: Olive Abroholos Elephanta

Doppiatori italiani

Domitilla D'Amico: Miss Alma Peregrine

Manuel Meli: Jacob 'Jake' Portman

Lucrezia Marricchi: Emma Bloom

Luca Ward: sig. Barron

Sonia Scotti: Miss Esmeralda Avocet

Luca Biagini: Abraham Portman

Franco Mannella: John Lamont

Barbara Castracane: dott.ssa Golan

Massimo Rossi: Franklin Portman

Daniela Calò: Maryann Portman

Paola Giannetti: Shelly

Daniele Giuliani: Enoch O'Connor

Rossa Caputo: Olive Abroholos Elephanta





Trama e recensione

Quando l’amato nonno lascia a Jake indizi su un mistero che attraversa mondi e tempi alternativi, il ragazzo si ritroverà in un luogo magico noto come La casa per bambini speciali di Miss Peregrine. Ma il mistero si infittisce quando Jake conoscerà gli abitanti della casa, i loro poteri speciali…e i loro potenti nemici. Alla fine scoprirà che solo la sua ‘peculiarità’ potrà salvare i suoi nuovi amici.





Curiosità



Il film è basato sull'omonimo libro di Ransom Riggs ispirato a sua volta da una raccolta di fotografie d'epoca che l'autore ha trovato in diversi mercatini delle pulci. Riggs ha pubblicato quattro libri della serie. Il sequel del primo libro è "Hollow City - Il ritorno dei ragazzi speciali di Miss Peregrine", seguito da "La biblioteca delle anime - Il terzo libro di Miss Peregrine. La casa dei ragazzi speciali" e "La mappa dei giorni - il quarto libro di Miss Peregrine. La casa dei ragazzi speciali".



Piuttosto che un set cinematografico, la casa in cui vivono i bambini è una vera casa. Si chiama "Torenhof" e si trova vicino ad Anversa, in Belgio.



Il regista Tim Burton mirava ad utilizzare il minor numero possibile di effetti digitali. "È stato bello girare sul posto, essere collegati ad un luogo e alla geografia, mentre le persone fluttuavano effettivamente, invece di fare tutto in digitale."



Il romanzo di Ransom Riggs è stato in parte ispirato da fotografie vintage "sovrannaturali", tra cui una foto di copertina di una ragazza levitante. L'autore ha raccolto le foto nei mercatini delle pulci, le ha incluse nel libro e le ha mostrate tutte al regista Tim Burton prima dell'inizio delle riprese.



Eva Green (Miss Alma Peregrine) amava molto la pipa, citandola come un bellissimo oggetto di scena che combina aspetti femminili e maschili del personaggio di Miss Peregrine. Eva ha tenuto la pipa nella sua casa di Londra.



Durante la seconda visita di Jake (Asa Butterfield), quando discutono della lettera con Miss Peregrine (Eva Green) in cucina, la trasmissione radiofonica in sottofondo è un discorso del primo ministro Sir Winston Churchill. Parla di "cose ​​significative" che si svolgono nell'alleanza con la Russia, dell'eventualità di un'invasione alleata dell'Europa, di un elogio dello sforzo bellico canadese e delle difese fatiscenti dell'Italia. Fu trasmesso dal Canada il 31 agosto 1943 e trasmesso nuovamente tre giorni dopo, a mezzogiorno, per le isole britanniche.



Nei libri, Olive è una delle ragazze più giovani e ha la capacità di levitare. Bronwyn dalla forza sovrumana, ha circa la stessa età di Jake ed Emma, ​​ed Emma ha la capacità di controllare il fuoco. In questo film, le età di Olive e Bronwyn e le abilità di Olive ed Emma sono cambiate. Emma ottiene anche la capacità di controllare l'aria.



Nel giardino della casa di Miss Peregrine, c'è una siepe a forma di dinosauro, un riferimento ad uno dei film precedenti del regista Tim Burton, Edward mani di forbice (1990), in cui il personaggio del titolo tagliava la forma di un dinosauro in un cespuglio.



La Dottoressa Golan era un uomo nel libro.



Questa è la seconda collaborazione tra Eva Green e il regista Tim Burton. La prima è stata Dark Shadows (2012).



Claire, la "peculiare" con la bocca dietro la testa, si ispira al Futakuchi-onna, una specie di yokai o mostro giapponese. Sono caratterizzati dalle loro due bocche, che consistono in una normale situata sui loro volti, e la seconda, nella parte posteriore della testa sotto i capelli. Lì, il cranio della donna si divide, formando labbra, denti e una lingua, creando una seconda bocca completamente funzionale.



Tutti i mostri sono stati ispirati dall'arte del pittore polacco Zdzislaw Beksinski.



Gli scheletri combattenti sono un omaggio al lavoro creativo di Ray Harryhausen in Gli Argonauti (1963), un punto di riferimento definitivo per l'animazione in stop-motion, a cui il regista Tim Burton è molto affezionato.



Hugh (Milo Parker) controlla le api in questa storia. In Mr. Holmes - Il mistero del caso irrisolto (2015), Parker ha interpretato un ragazzo (Roger Munro) a cui viene insegnata l'apicoltura da uno Sherlock Holmes 93enne.



Ransom Riggs ha scritto un libro intitolato "Tales of the Peculiar". È una raccolta di storie originali sulle "peculiarità" e include una storia sulla primissima Ymbryne e su come ha iniziato a creare anelli temporali.



Questo film segna l'undicesima collaborazione tra la costumista Colleen Atwood e il regista Tim Burton.



Parte del film è stata girata a Blackpool, in Inghilterra.



Tim Burton appare nel film in un cameo: quando lo scheletro viene schiacciato contro la giostra del luna park, la persona sulla giostra è Burton.



Questo film ha alcuni elementi in comune con la popolare serie anime conosciuta come Bleach: Burîchi, principalmente riguardo ai malvagi divoratori di anime noti come Hollows, e al personaggio principale in grado di vederli quando la maggior parte delle persone non possono.



Il cast comprende una vincitrice dell'Oscar: Judi Dench; e due nominati all'Oscar: Terence Stamp e Samuel L. Jackson.



Il nome dell'hotel ed ex pub è "The Priest Hole". Questo è un riferimento alla Riforma nel sedicesimo secolo quando il cattolicesimo venne messo fuorilegge in Inghilterra e Scozia. In vari luoghi sono stati creati luoghi nascosti in cui i sacerdoti potevano nascondersi, che venivano chiamati Priest Holes (i nascondigli dei sacerdoti). Un esempio di uno di questi nascondigli è il passaggio segreto usato da James Bond in Skyfall.



Mischa Barton, Lucy Hale e Alison Sudol sono state considerate per il ruolo di Miss Peregrine.



Nel libro gli Hollowgast mangiano le anime, ma nel film mangiano i bulbi oculari.



Nei libri Enoch e Olive sono molto giovani e non sono così vicini come diventano nel film, in cui si è appositamente innalzata l'età dei personaggi così da farli innamorare.



SPOILER Mister Barron non è un personaggio del romanzo su cui era basato questo film, ma è un amalgama di diversi criminali. In questo film l'antagonista ha la "peculiarità" di poter cambiare aspetto e persino genere, assumendo la forma del Barron di Samuel L. Jackson, così come della psichiatra Allison Janney Dr. Golan e dell'ornitologo di Rupert Everett. Nel romanzo l'antagonista si rivela essere l'autista maschio di un autobus, il giardiniere di famiglia e poi il dottor Golan FINE SPOILER .

La scena del porto dell'isola è stata girata a Port Holland, in Cornovaglia, in Inghilterra. Anche la scena del fotografo sulla spiaggia e la scena del delitto sono state girate in Cornovaglia.



Il film costato 110 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 296.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Michael Higham (Dead Cool) e Matthew Margeson (Skyline, The Ring 3). Margerson è un collaboratore assiduo del compositore Henry Jackman con cui ha musicato Kick-Ass 2 e Kingsman: The Secret Service.

Danny Elfman non è stato in grado di musicare questo film, a causa di conflitti di programmazione con Alice attraverso lo specchio (2016). Questo è il terzo film di Tim Burton non musicato da Danny Elfman. I primi due sono Ed Wood (1994) e Sweeney Todd - Il diabolico barbiere di Fleet Street (2007).

La colonna sonora include anche il brano "Wish That You Were Here" scritto e interpretato da Florence and the Machine che accompagna i titoli di coda del film. Il gruppo musicale britannico fondato dalla cantante Florence Welch ha composto anche brani per le colonna sonore di The Twilight Saga: Eclipse ("Heavy in Your Arms"), Biancaneve e il cacciatore ("Breath of Life") e Il grande Gatsby ("Over the Love").

Il brano che accompagna il trailer è "New World Coming" di Benjamin Wallfisch & Disa .

Altri brani inclusi nella colonna sonora: "Run, Rabbit, Run" di Flanagan and Allen, "30 Minute Love Affair" di Paloma Faith, "In The Mood" di Glenn Miller & His Orchestra, "Piano Concerto #1 - Allegro" di Pyotr Ilyich Tchaikovsky.



1. Miss Peregrine's Home for Peculiar Children

2. Bedtime Stories

3. Arrival At The Island

4. A Place Like This

5. Squirrel Rescue

6. Enoch's Dolls

7. Projecting Dreams

8. The Augusta

9. I'll Be Here Forever

10. Barron's Experiment

11. Barron Revealed

12. Surprise Visitor

13. Hollow Attack

14. Raising The Augusta

15. Blackpool

16. Standoff At Blackpool Tower

17. Handy Candy

18. Ymbrynes, Ymbrynes, Here I Come

19. Peculiars Vs. Wights

20. Two Jakes

21. Go To Her

