The Gentlemen: nuovo trailer e locandine ufficiali del film di Guy Ritchie

Di Pietro Ferraro domenica 5 gennaio 2020

Guy Ritchie torna alle sue origini con una crime-comedy ambientata a Londra e interpretata da Matthew McConaughey, Colin Farrell e Hugh Grant.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibile un nuovo trailer di The Gentlemen, la crime-comedy che riporta Guy Ritchie alle sue origini, quelle di Lock & Stock, The Snatch tanto per intenderci, con un protagonista d'eccezione: il premio Oscar Matthew McConaughey.

McConaughey interpreta Mickey Pearson, un espatriato americano di nome Mickey Pearson (Matthew McConaughey) che è riuscito a costruire un impero di marijuana altamente redditizio a Londra. Tuttavia, quando viene fuori la notizia che sta cercando di liquidare definitivamente l'attività, viene sfidato da un giovane promettente (Henry Golding) e si innesca una serie di trame, schemi, corruzione e ricatto nel tentativo di soffiare questo impero dell'erba proprio sotto il suo naso.

Occhio al resto del cast che comprende Charlie Hunnam che ha recentemente collaborato con Ritchie per King Arthur - Il potere della spada, Michelle Dockery (Downton Abbey), Jeremy Strong (La grande scommessa), Eddie Marsan (Hobbs & Shaw), Colin Farrell (Animali fantastici e dove trovarli) e Hugh Grant (Paddington 2) in un ruolo inedito per l'attore.

A seguire trovate anche una galleria fotografica con nuove locandine ufficiali del film. "The Gentlemen" arriva nei cinema americani il 24 gennaio 2020.

Fonte: Collider