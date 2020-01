Mortal: trailer del thriller fantascientifico di André Øvredal

Di Pietro Ferraro domenica 5 gennaio 2020

Il regista di "Troll Hunter" e "Scary Stories to Tell in the Dark" dirige un thriller fantascientifico che strizza l'occhio alla mitologia norrena.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibile un trailer di Mortal (Torden), un thriller fantascientifico norvegese diretto da André Øvredal che ha recentemente diretto l'ottimo Scary Stories to Tell in the Dark, un horror prodotto da Guillermo del Toro arrivato nei cinema italiani ad ottobre dello scorso anno e in precedenza l'altrettanto intrigante Autopsy con Emile Hirsch e Brian Cox.

La trama ufficiale:





Un ragazzo muore inspiegabilmente nel villaggio occidentale di Odda - apparentemente bruciato dall'interno. E quando il norvegese-americano Eric viene arrestato, sospettato di omicidio, verrà svelato un mistero che riguarderà sia ciò in cui crediamo sia ciò che realmente sappiamo del mondo che ci circonda. Durante l'interrogatorio, la psicologa neolaureata Christine scopre che Eric possiede immensi poteri sovrannaturali che non è in grado di controllare. E quando Eric riesce a scappare, si innesca una massiccia caccia all'uomo, con Eric e Christine sempre più vicini all'incredibile spiegazione sulla provenienza dei letali poteri di Eric.

Protagonista del film Nat Wolff (Death Note - Il quaderno della morte di Netflix) nei panni di Eric, un personaggio che sembra uscito dritto dritto dal videogioco Infamous o dall'accademia degli X-Men di Xavier, con qualche suggestione "asgardiana" visto che il titolo originale "Torden" tradotto significa "tuono". Il cast è completato da Priyanka Bose, Arthur Hakalahti, Iben Akerlie, Ravdeep Singh Bajwa, Per Egil Aske, Oddrun Valestrand, Martin Grid Toennesen e Ania Nova.

André Øvredal ha realizzato qualche anno fa uno dei migliori mockumentary di sempre, Troll Hunter, in cui il regista rileggeva le fiabe norvegesi in un modo nuovo e sorprendente grazie al realistico formato found footage. Questa volta il regista riporta la mitologia norrena in Norvegia, luogo a cui appartiene, in una forma e un genere che come recita la sinossi ufficiale: "mai mostrati prima nel cinema norvegese".

Fonte: Bloody Disgusting