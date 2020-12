Stasera in tv: “Pinocchio” di Roberto Benigni su Rete 4

Cast e personaggi

Roberto Benigni: Pinocchio

Nicoletta Braschi: Fata dai capelli turchini

Carlo Giuffré: mastro Geppetto

Peppe Barra: Grillo Parlante

Massimiliano Cavallari: Gatto

Bruno Arena: Volpe

Kim Rossi Stuart: Lucignolo

Franco Javarone: Mangiafuoco

Luis Molteni: l’Omino di burro

Tommaso Bianco: Pulcinella

Corrado Pani: giudice

Giorgio Ariani: oste del “Gambero Rosso”

Mino Bellei: Medoro

Remo Masini: maestro di scuola

Alessandro Bergonzoni: direttore del circo

Stefano Onofri: Arlecchino

Andrea Nardi: Giangio, il contadino

La trama

Un tronco di legno animato magicamente finisce nella casa dell’anziano falegname Geppetto (Carlo Giuffré) che sentendosi solo decide di dare forma a quel pezzo di legno, creando un burattino che gli tenga compagnia. Il burattino viene chiamato Pinocchio (Roberto Benigni) e come il tronco magico da cui è stato intagliato prende vita e inizia a parlare davanti ad uno stupefatto Geppetto. Al falegname non par vero di avere un figlio da accudire, ma l’uomo dovrà fare i conti con il carattere ribelle di Pinocchio che finisce per causare l’arresto del “padre”, bigiare la scuola e intraprendere un viaggio che lo porterà tra fate dai capelli turchini, lestofanti in agguato, cattive compagnie e una disavventura in mare. Alla fine di questa folle avventura Pinocchio comprenderà quale sia il valore di avere un padre amorevole, e la ricompensa per avere ritrovato la retta via sarà diventare un bambino in carne ed ossa.

Il nostro commento

Roberto Benigni riporta sul grande schermo da regista e protagonista il classico “Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino” di Collodi, ma il suo adattamento arriva dopo un classico immarcescibile e inarrivabile come il Pinocchio “neorealista” di Comencini, con buona pace anche del recente e suggestivo adattamento di Garrone. Lo sceneggiato televisivo del 1972, all’epoca portato anche nei cinema, è un imprescindibile punto di riferimento quando si parla dell’opera di Collodi e in questo caso Benigni invece di interpretare Geppetto (vedi il film di Garrone), magari con l’aiuto di un po’ di trucco, indossa letteralmente i panni del burattino Pinocchio all’età di 46 anni creando un bizzarro effetto surreale che finisce per minare la credibilità dell’intera messinscena. Forse in una versione teatrale tale escamotage avrebbe funzionato meglio, ma su grande schermo la fanciullesca giovialità del comico toscano deborda e non riesce a rendere credibile la sua interpretazione. Con un Pinocchio non all’altezza, scenografia e costumi di Danilo Donati e le musiche di Nicola Piovani sono la cosa migliore dell’intera pellicola.

Curiosità

Roberto Benigni ha anche firmato la sceneggiatura con Vincenzo Cerami, che ha scritto con Benigni anche La vita è bella.

Il film ha vinto 2 David di Donatello (Miglior scenografia e costumi a Danilo Donati) e un Nastro d’argento (Migliore colonna sonora a Nicola Piovani).

Roberto Benigni originariamente concepì questo progetto con la regia di Federico Fellini. Alla morte di Fellini, Benigni assunse anche gli oneri della regia.

Il doppiaggio in lingua inglese del film è stato nominato a 6 Razzie Awards vincendo nella categoria Peggior attore protagonista (Breckin Meyer voce di Roberto Benigni). Il resto del cast di doppiatori ha incluso Glenn Close voce della Fata Turchina, Topher Grace nei panni di Lucignolo e Kevin James come Mangiafoco.

Il film è prodotto da Nicoletta Braschi, Elda Ferri, Gianluigi Braschi per Melampo Cinematografica, Cecchi Gori Group e in associazione con Miramax Films.

Il film costato circa 45 milioni di euro, è il film più costoso nella storia del cinema italiano.

Roberto Benigni dopo aver interpretato Pinocchio nel suo film ha interpretato Geppetto nel Pinocchio di Matteo Garrone uscito nel 2019.

Il film ha incassato nelle sale italiane 26.198.000 euro mentre nel resto del mondo gli incassi hanno toccato e superato quota 41 milioni di dollari, di questi solo 3 milioni e 684mila dollari provengono dagli Stati Uniti.

La colonna sonora

La colonna sonora del film, premiata con un Nastro d’argento, è del compositore Nicola Piovani (La vita è bella).

LISTA TRACCE:

1. La Fata Turchina

2. Il burattino

3. Il Gatto e la Volpe

4. I viaggi di Pinocchio

5. Lucignolo

6. Il pezzo di legno

7. Il Grillo Parlante

8. Le brutte avventure

9. Promenade di Pinocchio

10. Il bacio della Fata

11. Il teatro dei burattini

12. La morte di Lucignolo

13. Il circo

14. Il Paese dei Balocchi

15. Finale

16. La canzone di Pinocchio

17. Il tema della Fata

[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]