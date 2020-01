Golden Globes 2020: C'era una volta...a Hollywood film più premiato, sorpresa 1917 di Sam Mendes

Di Pietro Ferraro lunedì 6 gennaio 2020

Sono stati consegnati i Golden Globes 2020. Premi a Sam Mendes, Quntin Tarantino, Joaquin Phoneix Taron egerton e Renee Zellweger.

Annunciati i vincitori dei Golden Globes 2020 che fungono da apripista alle nomination per gli Oscar.

Il grande vincitore della serata è stato C'era una volta...a Hollywood, che ha vinto tre premi in totale tra cui la migliore sceneggiatura per Quentin Tarantino, il miglior attore non protagonista per Brad Pitt e il miglior film commedia o musicale.

La grande sorpresa della serata è stato il film di guerra 1917, che non solo ha ottenuto la vittoria per il miglior film drammatico, ma il regista Sam Mendes ha soffiato il premio per il miglior regista a Tarantino e Scorsese.

Per quanto riguarda la recitazione nessuna sorpresa per le vittorie di Joaquin Phoenix (Joker)come miglior attore e Renee Zellweger (Judy) come migliore attrice nelle categorie film drammatici, mentre Taron Egerton con la sua memorabile performance in Rocketman batte a sorpresa Leonardo DiCaprio e Eddie Murphy come miglior attore in un film commedia o musicale.

A seguire trovate la lista completa dei vincitori delle categorie cinematografiche.

MIGLIOR FILM DRAMMATICO

1917 - VINCITORE

The Irishman

Joker

Marriage Story

I due papi

MIGLIOR FILM COMMEDIA O MUSICALE

Dolemite Is My Name

Jojo Rabbit

Cena con delitto - Knives Out

C'era una volta...a Hollywood - VINCITORE

Rocketman

MIGLIOR REGISTA

Bong Joon Ho, Parasite

Sam Mendes, 1917 - VINCITORE

Todd Phillips, Joker

Martin Scorsese, The Irishman

Quentin Tarantino, C'era una volta...a Hollywood

MIGLIORE ATTRICE IN UN FILM DRAMMATICO

Cynthia Erivo (Harriet)

Scarlett Johansson (Marriage Story)

Saoirse Ronan (Piccole Donne)

Charlize Theron (Bombshell)

Renee Zellweger (Judy) - VINCITORE

MIGLIOR ATTORE IN UN FILM DRAMMATICO

Christian Bale, Ford v Ferrari

Antonio Banderas, Pain and Glory

Adam Driver, Marriage Story

Joaquin Phoenix, Joker - VINCITORE

Jonathan Pryce, I due papi

MIGLIORE ATTRICE IN UN FILM COMMEDIA O MUSICALE

Ana de Armas, Cena con delitto - Knives Out

Cate Blanchett, Che fine ha fatto Bernadette?

Beanie Feldstein, la rivincita delle sfigate - Booksmart

Emma Thompson, Late Night

Awkwafina, The Farewell - VINCITORE

MIGLIOR ATTORE IN UN FILM COMMEDIA O MUSICALE

Daniel Craig, Cena con delitto - Knives Out

Leonardo DiCaprio, C'era una volta...a Hollywood

Taron Egerton, Rocketman - VINCITORE

Roman Griffin Davis, Jojo Rabbit

Eddie Murphy, Dolemite Is My Name

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA

Kathy Bates, Richard Jewell

Annette Bening, The Report

Laura Dern, Marriage Story - VINCITORE

Jennifer Lopez, Hustlers

Margot Robbie, Bombshell

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Tom Hanks, A Beautiful Day in the Neighborhood

Anthony Hopkins, I due papi

Al Pacino, The Irishman

Joe Pesci, The Irishman

Brad Pitt, C'era una volta...a Hollywood - VINCITORE

MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE

Frozen 2

Dragon Trainer - Il mondo nascosto

Missing Link - VINCITORE

Toy Story 4

Il re leone

MIGLIOR FILM STRANIERO

The Farewell

Les Miserables

Pain and Glory

Parasite - WINNER

Ritratto della giovane in fiamme

MIGLIORE SCENEGGIATURA

Noah Baumbach, Marriage Story

Bong Joon Ho & Jin Won Han, Parasite

Anthony McCarten, I due papi

Quentin Tarantino, C'era una volta...a Hollywood - VINCITORE

Steven Zaillian, The Irishman

MIGLIORE COLONNA SONORA ORIGINALE

Alexandre Desplat, Piccole Donne

Hildur Guðnadóttir, Joker - VINCITORE

Randy Newman, Marriage Story

Thomas Newman, 1917

Daniel Pemberton, Motherless Brooklyn

MIGLIORE CANZONE ORIGINALE

"Beautiful Ghosts" (Cats) — Taylor Swift & Andrew Lloyd Webber

"I'm Gonna Love Me Again" (Rocketman) — Elton John & Bernie Taupin - VINCITORE

"Into the Unknown" (Frozen 2) — Robert Lopez & Kristen Anderson-Lopez

"Spirit" (Il re leone) — Beyoncé Knowles-Carter, Timothy McKenzie & Ilya Salmanzadeh

"Stand Up" (Harriet) — Joshuah Brian Campbell & Cynthia Erivo

Fonte: Variety