Stasera in tv: "Now You See Me 2" su Italia 1

Di Pietro Ferraro lunedì 6 gennaio 2020

Italia 1 stasera propone "Now You See Me 2", thriller d'azione del 2016 diretto da Jon M. Chu e interpretato da Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Dave Franco e Daniel Radcliffe.

Cast e personaggi

Jesse Eisenberg: J. Daniel Atlas

Mark Ruffalo: Dylan Rhodes

Woody Harrelson: Merritt McKinney

Dave Franco: Jack Wilder

Daniel Radcliffe: Walter Mabry

Lizzy Caplan: Lula May

Jay Chou: Li

Sanaa Lathan: agente Natalie Austin

Michael Caine: Arthur Tressler

Morgan Freeman: Thaddeus Bradley

Richard Laing: Lionel Shrike

Henry Lloyd-Hughes: Allen Scott-Frank

David Warshofsky: agente Cowan

Tsai Chin: Bu Bu

Brick Patrick: Chase McKinney

Zach Gregory: Hannes Pike

Ben Lamb: Owen Case

Doppiatori italiani

Davide Perino: J. Daniel Atlas

Riccardo Rossi: Dylan Rhodes

Roberto Pedicini: Merritt McKinney

Marco Vivio: Jack Wilder

Alessio Puccio: Walter Mabry

Francesca Fiorentini: Lula May

Emanuele Ruzza: Li

Laura Romano: agente Natalie Austin

Gino La Monica: Arthur Tressler

Angelo Nicotra: Thaddeus Bradley

Gianfranco Miranda: Lionel Shrike

La trama

Il nostro commento

La pellicola è il sequel di Now You See Me - I maghi del crimine del 2013.



Lizzy Caplan ha sostituito Isla Fisher a causa della gravidanza di Fisher. Nel settembre 2016, Caplan è stata annunciata ufficialmente come sostituta a tempo pieno di Fisher, poiché quest'ultima non tornerà al franchise.



Una terza puntata del franchise Now You See Me è stata annunciata oltre un anno prima di questo film, ed è tuttora bloccata nella fase di sviluppo.



Il quadrante dell'orologio che Bu Bu (Tsai Chin) regala a Dylan (Mark Ruffalo) dice "EPACSE" ("Escape / Fuga" al contrario)



Walter Mabry (Daniel Radcliffe) afferma di essersi dilettato con la magia quando frequentava la scuola. Radcliffe, ovviamente, ha interpretato Harry Potter in tutti e otto i film del franchise, dove ha studiato magia.



Il sequel era originariamente intitolato "Now You See Me: The Second Act".



Nel primo film J. Daniel Atlas aveva i capelli lunghi. In questo film Atlas ha i capelli molto corti a causa della partecipazione di Jesse Eisenberg a Batman v Superman: Dawn of Justice, dove alla fine del film i capelli di Lex Luthor vengono rasati a zero quando lui viene mandato in prigione.



Questa è la sesta volta in cui Morgan Freeman e Sir Michael Caine compaiono nello stesso progetto. In precedenza erano apparsi in Freedom: A History of Us (2003), Batman Begins (2005), Il cavaliere oscuro (2008), Il cavaliere oscuro - Il ritorno (2012) e Now You See Me - I maghi del crimine (2013). Sono inoltre apparsi una settima volta in Insospettabili sospetti (2017).



Il film costato 71 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 335.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Brian Tyler (Iron Man 3, I mercenari, Fast and Furious 8) che ha musicato anche il precedente Now You See Me - I maghi del crimine.

La colonna sonora include i brani: "Purple Haze" di Jimi Hendrix, "Magic Moments" di Perry Como, "Freedom" di Pharrell Williams e "Magic Stick" di 50 Cent featuring Lil' Kim.



1. Now You See Me 2 Fanfare

2. Now You See Me 2 Main Titles

3. 300 Seconds

4. The Setup

5. Sleight Of Hand

6. Revelatory

7. A Special Invitation

8. Equivoque

9. Off The Grid (Walter's Theme)

10 Trifecta

11. The Fool

12. Buffy The Chippie

13. Behind The Curtain

14. Thaddeus' Game

15. Octa

16. United

17. Deliverance

18. Diversion Tactics

19. Sibling Rivalry

20. Bazaar Getaway

21. The New Horseman

22. See You In 3 To 5

23. The Big Finish

24. Finale

