The Batman: riprese iniziate e prime foto dal set

Di Pietro Ferraro lunedì 6 gennaio 2020

Hanno preso il via a Londra le riprese di "The Batman" per un'uscita nei cinema fissata al 25 giugno 2021.

Hanno preso il via a Londra le riprese del film The Batman di Matt Reeves, con le prime foto dal set trapelate online e un tweet dell'attore Jeffrey Wright, nuovo Commissario Gordon, che conferma il via alla produzione.

Jeffrey Wright @jfreewright Mi sono svegliato alle 22:00 con il jet lag addosso pensando di essere in ritardo. Ora sono le 4:45 del mattino. Pronto per andare a Gotham.🦇

Le foto dai set londinesi mostrano veicoli e persone che rievocano la città del Cavaliere Oscuro tra cui un furgone di un canale di news oltre a macchine e agenti del dipartimento di polizia di Gotham City .

Il Robert Pattinson della saga di Twilight è stato designato come nuovo Bruce Wayne / Batman dopo l'abbandono di Ben Affleck. Il cast oltre a Jeffrey Wright nei panni di Jim Gordon include anche Zoë Kravitz nei panni di Selina Kyle / Catwoman, Paul Dano come Edward Nygma / L'enigmista, Andy Serkis come Alfred Pennyworth e John Turturro sarà Carmine Falcone. A bordo anche Colin Farrell che dovrebbe interpretare Oswald Cobblepot meglio noto come "Pinguino" (casting ancora da ufficializzare), Jamie Lawson in un ruolo non specificato e Peter Sarsgaard che si vocifera potrebbe vestire i panni di "Due Facce" a conferma che il film di Reeves includerà una ricca galleria di crininali di Gotham e nemesi del Cavaliere Oscuro.

"The Batman" arriva nei cinema il 25 giugno 2021.

Fonte: Screenrant

